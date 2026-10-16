Wprowadzony w 2002 r. z inicjatywy ówczesnego ministra finansów Marka Belki podatek od zysków kapitałowych uprzykrzył życie inwestorom. Choć pozostaje, osobiste konta inwestycyjne pozwolą go uniknąć.

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Zyski z aktywów znajdujących się na OKI będą wyłączone z tzw. podatku Belki niezależnie od wartości rachunku. OKI wprowadzają jednak podatek od wartości aktywów: do 100 tys. zł kwalifikowanych aktywów można korzystać ze zwolnienia z tego podatku, przy czym maksymalnie 25 tys. zł może przypadać na część oszczędnościową, czyli lokaty, obligacje skarbowe oraz bony.

Aktywa ponad limit oraz aktywa nieobjęte zwolnieniem (niekwalifikowane) mogą podlegać podatkowi od wartości aktywów. Według wyliczeń rządu stawka na 2027 r. ma wynieść 0,85 proc. Limity zwolnienia odnoszą się do łącznej średniej wartości odpowiednich aktywów zgromadzonych na wszystkich OKI inwestora w danym roku podatkowym. Portfele OKI i wartość ewentualnego podatku mają być wyliczane przez instytucje w dni sesyjne. Podatek nie będzie obliczany osobno od każdego dnia. Na podstawie dziennych wycen ustala się średnią wartość aktywów za rok podatkowy, która służy do obliczenia podatku.

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W co inwestować na OKI?

Na OKI będzie można gromadzić aktywa inwestycyjne, takie jak akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także aktywa oszczędnościowe, w tym lokaty oraz skarbowe obligacje oszczędnościowe. Zwolnienie podatkowe będzie dotyczyć aktywów inwestycyjnych do wartości 100 tys. zł, a w przypadku oszczędności, takich jak lokaty bankowe i skarbowe obligacje oszczędnościowe, będzie ograniczone do kwoty 25 tys. zł.

Do kwalifikowanych aktywów zaliczają się akcje spółek, których kapitał zakładowy jest denominowany w złotych, jeśli spełniają wymagania dotyczące obrotu, obligacje złotowe, z wyłączeniem obligacji strukturyzowanych, jeżeli spełniają ustawowe warunki, listy zastawne denominowane w złotych, bony skarbowe denominowane w złotych.

W przypadku funduszy inwestycyjnych podlegających zwolnieniu ich strategia musi zakładać lokowanie co najmniej 70 proc. portfela w aktywa kwalifikowane.

Aktywa niekwalifikowane to instrumenty, które nie spełniają ustawowej definicji aktywów kwalifikowanych. Przykładowo mogą to być akcje zagranicznych spółek, których kapitał zakładowy jest denominowany w walucie innej niż złoty czy obligacje denominowane w walucie obcej. Aktywo może być dopuszczone do OKI, ale nie musi korzystać z limitu zwolnienia 100 tys. zł.

Kto będzie prowadził OKI?

Konta będą mogły oferować krajowe banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, dobrowolne fundusze emerytalne. Nie oznacza to jednak, że każda z tych instytucji zaoferuje wszystkie rodzaje aktywów. Konkretna oferta będzie zależeć od dostawcy, jego uprawnień i wdrożonych produktów. Podstawowe czynności związane z OKI mają być bezpłatne, ale samo inwestowanie może wiązać się z opłatami.

Wsparcie polskiego rynku kapitałowego

Zdaniem Ministerstwa Finansów OKI mają zachęcać Polaków do budowania prywatnego kapitału i długoterminowych inwestycji. Jak wskazuje resort, większa część wypracowanych środków będzie mogła pozostać w dyspozycji inwestorów, a dodatkowy kapitał będzie mógł trafiać na polski rynek, w tym do przedsiębiorstw notowanych na GPW.

Według szacunków MF wprowadzenie OKI może skierować na GPW dodatkowo około 74 mld zł do 2040 r. Dla osób rozpoczynających inwestowanie będzie to możliwość wykonania pierwszego kroku w kierunku budowania kapitału, a dla bardziej doświadczonych inwestorów – dodatkowy, preferencyjny podatkowo sposób inwestowania.

Według analityków Trigona DM nowe napływy netto na rynek kapitałowy wynikające z wprowadzenia OKI (głównie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych) zaczynają się od 2 mld zł w 2027 r. i rosną do 23 mld zł w latach 2033–2036. „W zależności od zakładanej struktury nowych napływów (która nie powinna znacząco różnić się od obecnego miksu sprzedaży w funduszach inwestycyjnych), szacujemy dodatkowy zakup polskich akcji na poziomie 0,3–0,6 mld zł w 2027 r, rosnący do 3,5–7,0 mld zł rocznie w latach 2033–2036” – podaje Trigon DM.