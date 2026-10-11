Za tą wygodą stoi technologia, której użytkownik zazwyczaj nawet nie zauważa. Po dodaniu karty do cyfrowego portfela jej dane są zastępowane specjalnym cyfrowym identyfikatorem, czyli tokenem. Dzięki temu podczas płatności rzeczywisty numer karty nie musi być przekazywany sprzedawcy. Dostęp do płatności jest dodatkowo chroniony rozwiązaniami stosowanymi przez urządzenie, takimi jak kod czy dane biometryczne.

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Zmiana obejmuje również produkty kredytowe. Wirtualna karta kredytowa nie wymaga oczekiwania na plastik przesyłany pocztą. Po przyznaniu limitu i udostępnieniu karty można połączyć ją z obsługiwanym portfelem cyfrowym i korzystać z niej za pomocą smartfona lub smartwatcha.

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Płatność bez portfela, limit kredytowy pozostaje zobowiązaniem

Cyfrowa forma zmienia też sposób myślenia o dostępie do dodatkowych środków. Nie chodzi wyłącznie o zaplanowane większe zakupy.

Potrzeba może pojawić się w mniej oczywistym momencie, podczas podróży, awarii samochodu, niespodziewanego wydatku czy sytuacji, w której fizycznego portfela po prostu nie ma pod ręką. W takim modelu karta jest dostępna tam, gdzie znajduje się telefon albo zegarek.

Wygoda w finansach oznacza ograniczenie liczby czynności, które musi wykonać klient. Jeżeli produkt jest cyfrowy, naturalnym kierunkiem jest możliwość korzystania z niego bez czekania na fizyczny nośnik. Jednocześnie szybkość dostępu do finansowania nie powinna zmieniać podejścia do decyzji finansowych. Limit kredytowy pozostaje zobowiązaniem i powinien być wykorzystywany świadomie, niezależnie od tego, czy płacimy plastikową kartą, telefonem czy zegarkiem – komentuje Marta Fila, członek zarządu AIQLabs.