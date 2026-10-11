Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego tradycyjne lokaty bankowe przestały chronić realną wartość Twoich pieniędzy.

Co utrzymująca się wysoka inflacja oznacza dla oprocentowania depozytów i kredytów.

Jak bardzo inflacja zmniejszyła siłę nabywczą oszczędności na przestrzeni ostatnich lat.

Inflacja CPI w Polsce we wrześniu wyniosła 4 proc. w ujęciu rocznym (0,1 p.p. poniżej prognozy) i 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym (zgodnie z prognozami), wobec 3,4 proc. w sierpniu. – Dla RPP pewnie ważniejsza będzie inflacja bazowa, która wyłącza ceny energii i żywności, ale inflacja CPI już wyraźnie przekroczyła akceptowalne odchylenie od celu inflacyjnego (2,5 proc.), co może być jednym z czynników skłaniających Radę do szybszej podwyżki stóp procentowych niż sugerowała– podkreśla Piotr Bawolski, dyrektor ds. klientów strategicznych Michael/Ström Dom Maklerski.

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– CPI po raz pierwszy od ponad roku znalazł się poza pasmem odchyleń od celu NBP, wchodząc na „płaskowyż”, na którym pozostanie przez kilka miesięcy. Według nas od końca 1q27 inflacja może wrócić do pasma celu NBP - stwierdzili ekonomiści PKO BP. A ekonomiści Banku Pekao prognozują, że inflacja CPI będzie się kształtować powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP przez najbliższy rok. – To wystarczająco długo, by RPP mogła uznać wzrost inflacji za utrwalony - stwierdzili.

– Dla posiadaczy kończących się rocznych lokat oznacza to wyraźne pogłębienie się realnych strat. Przeciętny depozyt po uwzględnieniu podatku Belki i wzrostu cen przyniósł stratę 1,04 proc. To najgorszy wynik od marca ubiegłego roku. Czerwcowy powrót lokat nad kreskę okazał się tymczasowy, a przez kolejne trzy miesiące inflacja coraz mocniej uszczuplała wartość oszczędności – skomentował Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.

Realna stopa na minusie

Sierpniowe i wrześniowe odczyty makroekonomiczne stawiają pod znakiem zapytania trwałość finansowej ulgi, z której Polacy korzystali na początku lata. Przyspieszenie inflacji CPI do poziomu 3,4 proc. r/r w sierpniu i 4 proc. we wrześniu, realny wzrost płac na poziomie zaledwie 2 proc. oraz ujemna stopa oszczędzania (-1,09 proc.) przełożyły się na gwałtowne wyhamowanie Indeksu Realnego Portfela Polaka (IRPP) z lipcowych 2,9 pkt do 0,9 pkt w sierpniu. – Dane za wrzesień również nie przynoszą sygnałów o odwróceniu tendencji, potwierdzając utrzymywanie się presji inflacyjnej. Znaleźliśmy się w punkcie, w którym tradycyjne oszczędzanie w banku znów oznacza gwarantowaną stratę, podczas gdy pożyczanie pieniędzy staje się realnie tańsze – zauważa Marta Dębska, ekspertka Goldsaver i Goldenmark, autorka wskaźnika IRPP. – Choć nominalne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wciąż rosną w tempie przekraczającym 5 proc. r/r, to po odliczeniu nowej fali drożyzny ich realny przyrost w sierpniu stopniał do zaledwie 2 proc. r/r. Nasz oddech finansowy staje się znowu płytki, a margines na swobodne wydatki wyraźnie się skurczył – zauważa Marta Dębska.

Podczas gdy w sierpniu stopa referencyjna (3,75 proc.) utrzymywała jeszcze minimalną przewagę nad inflacją (3,4 proc.), nagłe przyspieszenie wzrostu cen we wrześniu zepchnęło realną stopę procentową pod kreskę. Zestawienie stopy referencyjnej i wrześniowej inflacji oznacza powstanie luki realnej stopy procentowej rzędu ok. -0,25 p. proc.

– Powrót ujemnych stóp procentowych wywołuje na rynku dwa przeciwstawne efekty. Z jednej strony mamy bezwzględne karanie pasywnego kapitału przetrzymywanego na lokatach i kontach osobistych, z którego inflacja i podatek Belki wyciągają realną wartość. Z drugiej strony dostajemy premię dla pożyczkobiorców. Realnie ujemna stopa oznacza, że inflacja zjada wartość nominalnego długu szybciej, niż narastają odsetki. Kredyt staje się w ujęciu realnym tańszy, co znowu zachęca do zadłużania się – wyjaśnia Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark.

Przy średnim oprocentowaniu nowych lokat nieprzekraczającym 3 proc. brutto, realna stopa oszczędzania netto (po potrąceniu 19-procentowego podatku Belki) spadła w sierpniu do -1,05 proc., a we wrześniu najprawdopodobniej osiągnie okolice -1,67 proc. A jeszcze gorzej jest w dłuższym horyzoncie.

Ile jest warte 100 zł?

W 2006 r. opakowanie kawy mielonej (250 g) kosztowało średnio 4,84 zł, co oznacza, że stuzłotowy banknot pozwalał na zakup ok. 20 paczek. Dekadę później, w 2016 r., przy cenie na poziomie 6,88 zł ta sama stuzłotówka była równowartością już tylko ok. 14 opakowań. Obecnie, w 2026 r., gdy średnia cena wzrosła do ok. 20 zł, ten sam banknot wystarcza na zakup zaledwie 5 paczek.

Trzymanie stuzłotówki przez dwie dekady w gotówce lub na standardowym rachunku przyniosło potężną, choć ukrytą stratę. Nominalnie to wciąż ten sam papierowy walor, jednak w tym czasie skumulowana inflacja w Polsce wyniosła blisko 99 proc., co oznacza, że jego realna siła nabywcza skurczyła się o blisko połowę.