Wśród konsumentów powyżej 65. roku życia średni dług to 17,1 tys. zł (łącznie 3,2 mld zł), natomiast osoby do 35 lat mają do oddania przeciętnie 11,5 tys. zł, zaś całościowo 5,8 mld zł. W tej najmłodszej grupie w KRD widnieje ponad pół miliona osób, a w najstarszej – 190,2 tys.

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Jeszcze kilka lat temu negocjatorzy jako przykłady zakupów, które wpędzają najmłodszych klientów w problemy, podawali głównie drogie telefony, konsole i markowe ubrania. To aktualne, bo do windykacji wciąż trafiają raty za najnowsze smartfony, smartwatche, komputery i inne produkty z wyższej półki. Bardzo duża część nieuregulowanych zobowiązań dotyczy smartfonów za 8-9 tys. zł.

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Odroczone płatności i zwyczaje finansowe, które wpędzają młodych Polaków w długi

Pojawiło się jednak nowe zjawisko: najmłodsi odkładają zapłatę za zwykłe, codzienne zakupy. Korzystają z odroczonych płatności za zakupy internetowe w ramach indywidualnie przyznanego limitu, które trzeba uregulować w ciągu 30 dni. W ten sposób finansują jedzenie z restauracji, zakupy w drogeriach czy sieciowych sklepach odzieżowych - i to tych tańszych. Pojedyncza kwota 35 zł za pizzę, 40 zł za kebab, czy 70 zł sukienkę nie wygląda alarmująco, ale gdy takich zakupów robi się kilkadziesiąt, a nie idzie za tym spłata, zaległości szybko zaczynają się piętrzyć.

Negocjatorzy Kaczmarski Inkasso podają przykład młodego dłużnika, który miał 30 takich spraw, na łączną kwotę 2 tys. zł. Gros stanowiły właśnie rachunki za jedzenie.

Oosoby w wieku 36–65 lat odpowiadają za ponad trzy czwarte wartości zadłużenia widocznego w analizowanych danych KRD. Największą średnią zaległość ma grupa 46–55 lat – aż 30,7 tys. zł na osobę. Negocjatorzy spotykają pożyczki po kilkadziesiąt tysięcy złotych, które klienci przeznaczyli np. na remont mieszkania, który nie był konieczny i nie było ich na niego stać, ale bardzo chcieli podnieść standard. Do tego dochodzą raty za pralki najnowszej generacji czy drogie odkurzacze. Zdarzają się również kosztowne produkty osobistego użytku, bez których można się obejść. W pamięci negocjatora utkwiła m.in. suszarka do włosów za 2 tys. zł, a nawet pokrowiec do niej za kilkaset złotych. Całość na raty, których klientka nie była w stanie regulować, bo nie pozwalały jej na to zarobki. Była też kobieta, która zrealizowała swoje marzenie o torebce Louis Vuitton za 4 tys. zł. Nie udźwignęła jednak spłaty.