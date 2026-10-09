Patrząc na wrześniowy wynik można byłoby dojść do wniosku, że nie jest on jakiś imponujący. W tym roku mieliśmy trzy miesiące (czerwiec, lipiec, sierpień) w których sprzedaż obligacji była większa. Warto jednak też zwrócić uwagę, że ostatnie miesiące były jednak wyjątkowo udane. Lekkie schłodzenie nie powinno być więc niczym niepokojącym. Tym bardziej, że wynik września jest wyraźnie lepszy niż ten z września 2025 r. (6,68 mld zł).

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Obligacje skarbowe idą na rekord

Po dziewięciu miesiącach sprzedaż obligacji osiągnęła prawie 64,7 mld zł. Wydaje się więc, że rekord sprzedaży z 2024 r. jest w zasięgu ręki. Wtedy padł wynik 82,6 mld. Teraz zostały trzy miesiące do końca roku. Do pobicia rekordu brakuje około 18 mld zł. Co miesiąc rynek musiałby notować sprzedaż na poziomie 6 mld zł. Wynik ten jest jak najbardziej w zasięgu ręki.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (39 proc. udziału w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3,04 mld zł oraz 3-letnie – TOS (19 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1,48 mld zł i COI (18 proc.) ze sprzedażą 1,45 mld zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 10-letnie – EDO (13 proc.) i 2-letnie – DOR (7 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (3 proc.). Na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich ROS i 12-letnich ROD dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę 144 mln zł.

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Obligacje skarbowe – Polacy stali w uczuciach

Można więc powiedzieć, że upodobania Polaków się nie zmieniają. Od dłuższego czasu roczne obligacje skarbowe cieszą się największą popularnością. W szczycie, w czerwcu 2026 r. ich sprzedaż wynosiła nawet 43,5 proc. We wrześniu na znaczeniu straciły nieco obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu. W sierpniu ich sprzedaż odpowiadała za 21 proc. rynku, a we wrześniu było to 18,8 proc. Niewykluczone, że jest to pokłosie oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych. Tych w Polsce na razie jednak nie ma w przeciwieństwie do tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych czy też strefie euro.