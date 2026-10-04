W II kwartale 2026 r. liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości elektronicznej wyniosła ponad 46,3 mln – wynika z raportu NetB@nk opracowanego przez Związek Banków Polskich. Liczba klientów logujących się co najmniej raz na kwartał do bankowości elektronicznej – zarówno internetowej, jak i mobilnej – systematycznie rośnie. W II kw. 2026 r. było ich już ponad 32 mln, co oznacza wzrost o 0,7 proc. w porównaniu do poprzedniego kw. oraz o prawie 5 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej. Jednakże ponownie spadek odnotowano w przypadku liczby aktywnych klientów bankowości internetowej. Na koniec II kwartału wyniosła ona 20,7 mln, czyli o około 0,7 proc. mniej w porównaniu do poprzedniego okresu.

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Coraz większa część klientów wybiera kanał mobilny jako podstawową formę kontaktu z bankiem. Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych osiągnęła poziom 28,1 mln, co oznaczało wzrost o 1,6 proc. w porównaniu do I kwartału. Klienci „mobile only” liczą już 22 mln użytkowników, co w ujęciu kwartalnym oznacza wzrost o prawie 5 proc. Grupa ta ma obecnie 79 proc. udział wśród wszystkich aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Jednocześnie przybyło klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z dostępem do bankowości elektronicznej – jest to już 3,9 mln klientów, czyli o 1,6 proc. więcej niż w ubiegłym kwartale. Jednak liczba aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wśród MSP zmalała i wyniosła poniżej 2,5 mln.

Dane za II kwartał wskazują na wzrosty w systemie Elixir – zarówno pod względem liczby komunikatów, jak i wartości obrotów. W porównaniu do I kw. liczba komunikatów wzrosła o 1,4 proc., osiągając poziom 563 mln. Wartość obrotów wzrosła natomiast o 6 proc., do 2 471 mld zł. W systemie Express Elixir odnotowano większe wzrosty. Liczba transakcji zwiększyła się aż o 11 proc., natomiast wartość transakcji o ok. 12 proc., osiągając poziom 94 mld zł.