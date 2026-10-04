W dalszej kolejności respondenci wymieniają brak zaufania do produktów inwestycyjnych (20 proc.), niewystarczającą wiedzę na temat inwestowania (19 proc.), brak czasu (18 proc.), a także przekonanie, że inwestowanie jest zbyt skomplikowane (14 proc.). Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na ograniczenia finansowe. Aż 44 proc. z nich deklaruje brak wystarczających środków wobec 37 proc. mężczyzn. Mężczyźni z kolei nieco częściej wskazują obawę przed ryzykiem, brak zaufania do produktów inwestycyjnych oraz brak czasu jako powody, które ich powstrzymują. Jeszcze wyraźniejsze różnice widać w podziale na grupy wiekowe. Wśród najmłodszych respondentów bariera finansowa nie jest jedynym problemem. Co trzecia osoba w wieku 18-24 lata przyznaje, że nie wie, jak inwestować, a więcej niż co piąta uważa inwestowanie za zbyt skomplikowane. Co ważne, tylko 36 proc. najmłodszych wskazuje na brak środków, czyli mniej niż wynosi średnia dla wszystkich nieinwestujących. Wskazuje to, że w tej grupie barierą nie są wyłącznie kwestie finansowe, lecz także brak wiedzy oraz postrzegana złożoność inwestowania.

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Odmienny obraz wyłania się wśród osób w wieku 55+. Najczęściej spośród wszystkich grup wskazują one na brak wystarczających środków (48 proc.), ale jednocześnie najrzadziej obawiają się ryzyka (33 proc.) i najrzadziej deklarują brak wiedzy na temat inwestowania (13 proc.). W tej grupie ograniczenia finansowe wyraźnie wysuwają się więc na pierwszy plan, podczas gdy brak wiedzy czy obawa przed ryzykiem mają mniejsze znaczenie.

Najczęściej wskazywanym motywem inwestowania jest chęć pomnażania oszczędności (35 proc.). Kolejne miejsca zajmują ochrona pieniędzy przed inflacją (21 proc.) oraz budowanie kapitału na emeryturę (20 proc.). Rzadziej inwestorzy wskazują chęć osiągnięcia niezależności finansowej (15 proc.) czy dywersyfikację majątku (9 proc.).

Jeśli chodzi o najczęściej wybierane formy inwestowania, najpopularniejsze są fundusze inwestycyjne (34 proc.) oraz akcje i giełda (33 proc.). Na dalszych miejscach plasują się IKE/IKZE (27 proc.), nieruchomości (23 proc.) i ETF-y (22 proc.). Preferencje inwestorów różnią się jednak wyraźnie w zależności od wieku. ETF-y szczególną popularnością cieszą się wśród inwestorów w wieku 18-24 lata (48 proc.). Kryptowaluty wybiera 18 proc. inwestujących, przy czym najczęściej sięgają po nie osoby w wieku 25-34 lata (31 proc.). PPK również wskazało 18 proc. inwestujących, a najwyższy odsetek użytkowników tego rozwiązania odnotowano w grupie 35-44 lata (32 proc.).