Utrzymywanie pieniędzy na relatywnie nisko oprocentowanych kontach oszczędnościowych czy lokatach niekoniecznie przekłada się na zabezpieczenie emerytalne. Najnowsze prognozy OECD wskazują, że osoba rozpoczynająca dziś karierę zawodową w Polsce i przez całe życie zarabiająca przeciętne wynagrodzenie może otrzymać świadczenie odpowiadające zaledwie 31,8 proc. wcześniejszych zarobków w przypadku kobiet i 40,6 proc. w przypadku mężczyzn. Dla porównania, średnia w krajach OECD wynosi odpowiednio 62,4 proc. i 63,2 proc.

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Na emeryturę

W przypadku młodszych osób największą przewagą nie musi być wysokość pierwszych wpłat, ale liczba lat pozostających do emerytury. Dłuższy okres oznacza nie tylko więcej dokonanych wpłat, ale także więcej czasu na kumulowanie potencjalnych zysków.

Skalę tej różnicy pokazuje prosta, czysto ilustracyjna symulacja, którą przeprowadził Finax. Przy regularnym odkładaniu 500 zł miesięcznie i hipotetycznej stopie zwrotu wynoszącej 5 proc. rocznie, przy założeniu miesięcznej kapitalizacji, po 20 latach wartość zgromadzonego kapitału wyniosłaby około 206 tys. zł. Wydłużenie tego okresu do 30 lat zwiększyłoby ją do około 416 tys. zł. W tym czasie suma dokonanych wpłat wzrosłaby ze 120 tys. do 180 tys. zł, czyli o 60 tys. zł, podczas gdy wartość zgromadzonego kapitału byłaby wyższa o ponad 210 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że przy miesięcznej kapitalizacji nominalna stopa 5 proc. rocznie odpowiada nieco wyższej efektywnej rocznej stopie zwrotu. To oczywiście modelowy przykład, który nie uwzględnia m.in. inflacji, opłat, podatków ani zmienności wyników inwestycyjnych.

Dlatego nie dziwi rosnące na polskim rynku zainteresowanie dobrowolnymi rozwiązaniami emerytalnymi. Dane KNF pokazują systematyczny wzrost aktywów gromadzonych chociażby na IKZE. W samych funduszach inwestycyjnych ich wartość zwiększyła się z 2,8 mld zł w 2021 r. do ponad 5,1 mld zł w 2024 r., a w podmiotach maklerskich z 715 mln zł do niemal 2,7 mld zł.

Jednocześnie od 2027 r. planowane jest uruchomienie kolejnego rozwiązania wspierającego długoterminowe inwestowanie – Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI). Oznacza to, że wybór sposobu budowania prywatnego kapitału będzie w najbliższych latach coraz częściej obejmował kilka różnych instrumentów, odpowiadających na odmienne potrzeby oszczędzających. Jednym z nowszych narzędzi służących do budowania dodatkowego kapitału jest OIPE, czyli Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny. Nie zastępuje ono IKE, IKZE czy PPK. Dla części osób może być kolejnym elementem prywatnego zabezpieczenia emerytalnego.

Inflacja odbija

Tymczasem inflacja znów dała o sobie znać. We wrześniu wyniosła 4 proc. w ujęciu rocznym (0,1 p.p. poniżej prognozy) i 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym (zgodnie z prognozami).

– Dla RPP pewnie ważniejsza będzie inflacja bazowa, która wyłącza ceny energii i żywności, ale inflacja CPI już wyraźnie przekroczyła akceptowalne odchylenie od celu inflacyjnego (2,5 proc.), co może być jednym z czynników skłaniających Radę do szybszej podwyżki stóp procentowych niż sugerowała – komentuje Piotr Bawolski, CFA, dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski.

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Ożywienie cen widać w sklepach. W sierpniu najwyższy wzrost cen rdr. odnotowała chemia gospodarcza. W pierwszej piątce znalazły się również karmy dla zwierząt, napoje bezalkoholowe, artykuły dla dzieci oraz słodycze i desery – wynika z cyklicznego raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB Merito. Na 17 analizowanych kategorii 13 zdrożało, a 4 staniały. Artykuły dla dzieci przeszły z lipcowego spadku do wzrostu, podobnie jak używki, które zmieniły wynik z ujemnego na dodatni. Odwrotny kierunek odnotowano w przypadku dodatków spożywczych. Najbardziej ponownie potaniały rdr. produkty tłuszczowe. Kolejne miejsca pod względem spadków zajęły dodatki spożywcze, nabiał i produkty sypkie.

Tymczasem średnia cena kostki masła w sklepach detalicznych, która spadła od stycznia do sierpnia o 28 proc. – z 6,89 zł do 4,96 zł, według wstępnych szacunków za pierwsze dwa tygodnie września zaczęła odbijać. Masło kosztowało w tym okresie średnio 5,61 zł za kostkę, czyli o 13,1 proc. więcej niż w całym sierpniu. Eksperci nie są zgodni co do skali kolejnych podwyżek. Jedni zakładają umiarkowany wzrost, inni przewidują możliwość przekroczenia średniej ceny 8 zł do końca roku. Wszyscy wskazują jednak, że znaczenie będzie miała intensywność przedświątecznych akcji rabatowych, którymi będą konkurować sieci handlowe.