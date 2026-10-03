Z tego artykułu dowiesz się: Jak czołowe banki w Polsce przygotowują się do wprowadzenia Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI) od 2027 roku.

Czym będą się różnić oferty poszczególnych instytucji i jakie warianty produktu zaproponują klientom.

Jakie są prognozy dotyczące wpływu OKI na polski rynek kapitałowy oraz oszczędności Polaków.

Na jakich zasadach będzie działać zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych w ramach nowego rozwiązania.

1 stycznia 2027 r. w życie wejdą przepisy ustawy wprowadzającej Osobiste Konta Inwestycyjne, czyli nową formę inwestycji wolną od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

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Polska Agencja Prasowa zapytała instytucje finansowe - banki i domy maklerskie, jak i czy przygotowują się do wprowadzenia OKI w ofercie dostępnej dla klientów.

PKO BP liczy na szybki rozwój nowego rozwiązania

Dyrektor departamentu rozwoju produktów inwestycyjnych w PKO Banku Polskim Michał Haupt poinformował, że bank zamierza wprowadzić OKI dla klientów od początku 2027 r., wraz z wejściem w życie nowych regulacji. Dodał, że jeszcze w czwartym kwartale bank chce przedstawić klientom zasady działania OKI i możliwości oferowane przez to rozwiązanie.

Zadeklarował, że PKO BP chce odegrać istotną rolę w rozwoju OKI i wykorzystać jego potencjał do zwiększenia zainteresowania długoterminowym inwestowaniem. Haupt podkreślił, że zgodnie z szacunkami banku do końca 2029 r. aktywa zgromadzone w OKI na całym rynku mogą przekroczyć 100 mld zł, a w perspektywie pięciu lat zbliżyć się do 200 mld zł.

W ocenie przedstawiciela PKO BP istotna część aktywów znajdujących się obecnie w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego, potencjalnie nawet 30 proc., może w ciągu dwóch lat trafić do OKI, a w kolejnych latach udział ten będzie rósł.

Zapowiedział, że w Osobistych Kontach Inwestycyjnych PKO Banku Polskiego będą dostępne lokaty, obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, fundusze inwestycyjne oraz inwestycje giełdowe. Prace nad ofertą trwają i, jak zapewnił Haupt, ma ona być najszersza na rynku.

Przedstawiciel PKO BP ocenił, że OKI może stać się ważnym impulsem do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Bank pracuje nad ofertą, która ma nie tylko umożliwić klientom korzystanie z preferencji podatkowych, lecz także ułatwić im rozpoczęcie i rozwijanie długoterminowego inwestowania. Według banku tempo rozwoju OKI będzie w dużej mierze zależało od podejścia instytucji finansowych do produktu i jego promocji, a PKO BP jako największy bank w Polsce chce aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Bank Pekao traktuje OKI jako priorytet

Bank Pekao oraz Biuro Maklerskie Pekao przekazały PAP, że aktywnie przygotowują się do wdrożenia OKI i traktują ten projekt jako jeden z priorytetów rozwojowych w obszarze produktów inwestycyjnych.

Biuro prasowe Banku Pekao poinformowało, że po wejściu ustawy w życie bank planuje niezwłocznie udostępnić klientom rozwiązanie pozwalające korzystać z preferencji podatkowych i jednocześnie zapewniające dostęp do szerokiej oferty produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Obecnie trwają intensywne prace nad docelowym modelem produktu i jego funkcjonalnościami, tak aby od początku oferta była atrakcyjna i kompleksowa. Szczegóły oraz dostępne warianty OKI mają być przedstawiane na kolejnych etapach przygotowań.

DM BOŚ przygotowuje szeroką ofertę instrumentów

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (BOŚ Banku) podkreślił, że OKI będzie naturalnym uzupełnieniem jego oferty. Dyrektor departamentu rynku wtórnego w DM BOŚ Paweł Kolek poinformował, że prace nad wdrożeniem rachunków już trwają, tak aby rozwiązanie było dostępne od 1 stycznia 2027 r. DM BOŚ chce zapewnić klientom możliwie szeroką paletę instrumentów z rynku krajowego i rynków zagranicznych, a także fundusze inwestycyjne TFI.

Według niego w pierwszym okresie z OKI będą korzystać przede wszystkim osoby już aktywne na rynku kapitałowym. Kolek liczy jednak, że z czasem korzyści tego rozwiązania oraz zalety długoterminowego inwestowania dostrzeże znacznie większa grupa Polaków.

mBank zapowiada dwa warianty OKI

Mateusz Glapiński, wicedyrektor ds. inicjatyw rozwojowych w obszarze inwestycji w mBanku przekazał PAP, że w pierwszej kolejności bank zamierza uruchomić część inwestycyjną OKI, która pozwali wykorzystać pełny limit preferencji podatkowej do 100 tys. zł i będzie wspierać długoterminowe budowanie kapitału.

Glapiński poinformował, że klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch wariantów. Osoby poszukujące prostoty i wygody otrzymają dostęp do OKI w formule funduszowej, opartej na gotowych rozwiązaniach inwestycyjnych i wykorzystującej dostępne limity zwolnień podatkowych. Dla klientów preferujących samodzielne inwestowanie i pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania możliwości nowego produktu bank przygotował wariant giełdowy.

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Erste stawia na elastyczność i wygodę

Również Erste Bank Polska zamierza uruchomić OKI od momentu wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 1 stycznia 2027.

Bank poinformował, że pracuje nad rozwiązaniem odpowiadającym na realne potrzeby klientów i pomagającym im skuteczniej budować długoterminowe bezpieczeństwo finansowe. OKI ma umożliwiać intuicyjne i wygodne inwestowanie oraz oszczędzanie.

Zapewnił, że celem jest, by konstrukcja oferty była elastyczna i pozwalała klientom korzystać zarówno z kompleksowego rozwiązania, jak i z poszczególnych produktów oddzielnie, zgodnie z ich preferencjami i potrzebami inwestycyjnymi. Ma to dać im większą swobodę wyboru oraz możliwość budowania własnej strategii oszczędzania i inwestowania.

Erste BP postrzega projekt jako ważny element wspierania zdrowia finansowego Polaków. Bank zapowiedział również, że będzie na bieżąco informował klientów o swoich planach i rozwiązaniach, gdy będzie mógł przedstawić więcej szczegółów.

Alior Bank chce połączyć różne formy inwestowania

Alior Bank poinformował natomiast, że prace nad ofertą OKI są już mocno zaawansowane. Oferta jest projektowana zarówno z myślą o obecnych klientach, jak i o osobach, które dopiero rozpoczną oszczędzanie lub inwestowanie z bankiem. Instytucja analizuje różne warianty i na tym etapie nie wyklucza żadnego z nich.

Fundamentem oferty - jak dodał - ma być prostota i wygoda dla klientów. Celem jest, by jedna umowa dawała dostęp do OKI, niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się uruchomić je w aplikacji mobilnej, bankowości internetowej czy przy wsparciu doradcy w placówce.

Ambicją banku jest umożliwienie klientom korzystania z różnych sposobów oszczędzania i inwestowania w ramach OKI bez dodatkowych formalności. Oferta ma obejmować szeroki wybór rozwiązań: od depozytów i obligacji, przez fundusze inwestycyjne i ETF-y, po akcje i inne instrumenty rynku kapitałowego, z wykorzystaniem preferencji podatkowych przewidzianych dla OKI. Bank zapowiedział, że więcej szczegółów przedstawi w listopadzie.

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ING: za wcześnie na szczegóły

ING Bank Śląski przekazał, że planuje wdrożyć OKI w styczniu 2027 r., choć harmonogram komunikacji jest jeszcze przygotowywany. Na obecnym etapie bank nie podaje szczegółów, ale zamierza zaoferować OKI obejmujące aktywa oszczędnościowe oraz aktywa inwestycyjne oparte na funduszach i instrumentach dostępnych w ramach rachunku maklerskiego.

Limity zwolnienia i podatek od nadwyżki

Zgodnie z ustawą o OKI inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Limit 25 tys. zł na oszczędności zawiera się w łącznym limicie 100 tys. zł (nie są one sumowane do 125 tys. zł). Od 2030 r. kwoty te będą podlegały corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji za pierwsze trzy kwartały poprzedniego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Kwoty będą zaokrąglane w dół do pełnych 100 zł.

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity będą objęte nowym podatkiem od ich wartości, który ma nie przekraczać 1 proc. i być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. W 2027 r. jego stawka ma wynieść 0,85 proc.

Ustawa pozwala na założenie kilku kont OKI w różnych instytucjach finansowych, choć limit pozostaje na stałym poziomie 100 tys. zł.