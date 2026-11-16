Słabość Jensena Huanga do kobiet kosztowała akcjonariuszy Nvidii już 1,2 biliona dolarów amerykańskich. Dla zobrazowania – jest to kwota przewyższająca roczną wartość polskiej gospodarki liczoną według PKB. Bardziej przyziemnie: trzeba by codziennie przez 130 lat wydawać 100 mln zł, aby wyczerpać tę sumę. Co prawda wciąż nie wiemy, czy romans z oskarżaną o współpracę z chińskim wywiadem Alice Huang – dyrektor singapurskiego Megaspeed, które kupiło produkty Nvidii o wartości 5 mld dolarów – oraz relacja z podwładną Kimberly Powell to największe zmartwienia byłego prezesa. Nie dość, że media dotarły do potencjalnie kolejnej kochanki zatrudnionej w Nvidii, to zaczynają pojawiać się spekulacje na temat rzeczywistego stopnia zażyłości kontaktów Jensena Huanga z Chinami. Odpowiedzią na te pytania będzie jego przyszłe miejsce pracy, a już pojawiają się pierwsi chętni – w tym Elon Musk. Zresztą, kto by nie chciał zatrudnić twarzy rewolucji AI? Pozytywny wpływ na notowania murowany. Niemniej nie wydaje się, aby nawet w scenariuszu umyślnego ułatwienia Chinom dostępu do chipów najnowszej generacji doszło do strukturalnej zmiany w wyścigu technologicznym. Wąskim gardłem dla samodzielności Państwa Środka wciąż pozostają technologie litograficzne, w których – pod względem ekstremalnego ultrafioletu (EUV) – wyraźnie ustępuje ono holenderskiemu ASML. Brak Jensena Huanga nie zatrzyma rewolucji AI, chociaż zważywszy na płaską strukturę organizacyjną, ból głowy akcjonariuszy Nvidii jeszcze potrwa.

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Mimo to moment rezygnacji ze stanowiska może okazać się punktem zwrotnym dla sentymentu wokół sektora. Inwestorzy w ostatnim czasie bardzo rygorystycznie podchodzili do informacji płynących ze spółek – danych, które potwierdzają dalszy potencjał zmian technologicznych. Wróćmy do wyników SpaceX, które skłoniły analityków do podniesienia ceny docelowej dla spółki: zaskakująco wysokie tempo przyrostu przychodów z AI, chęć podwojenia dostępnych mocy obliczeniowych do końca roku oraz zapowiedź przychodów w 1Q27 o 50 proc. wyższych, niż spodziewał się rynek. Dołóżmy do tego Anthropic, który w ciągu roku zwiększył kwartalne nakłady na infrastrukturę prawie 5-krotnie, co pozwoliło jednak podnieść przychody ponad 12-krotnie. W wartościach nominalnych mówimy o dodatkowych 15,5 mld USD kosztem 8 mld USD.

Na deser najnowsze wyniki CoreWeave: przebicie oczekiwanego zysku operacyjnego o prawie 30 proc. oraz zakontraktowana moc niemal 3-krotnie przewyższająca obecne zasoby. Usługi chmurowe wciąż nie powiedziały ostatniego słowa, a wyceny branży nie są wygórowane.