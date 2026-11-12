Dyskusja ta kosztowała w ubiegły czwartek indeks Nasdaq ponad 5-proc. przecenę. Tym sposobem indeks Nasdaq pod względem wyceny wskaźnikowej (cena do prognozowanego zysku) znalazł się w okolicach poziomów z dołka z kwietnia 2025 r. oraz minimum bessy z 2022 r. W kontekście IV kwartału podchodziliśmy sceptycznie do rynku akcji, jednak skala ostatniej przeceny sprawia, że pierwszy raz od połowy czerwca zaczynamy pozytywnie myśleć o spółkach technologicznych, ze szczególnym naciskiem na sektor półprzewodników. Opieranie przeceny na tezie, że przejęcie kontroli nad Kongresem przez demokratów „zabije” rewolucję AI, jest odważnym założeniem. Naszym zdaniem przejęcie kontroli nad Kongresem może spowolnić cykl nakładów na budowę centrów danych, co jest już uwzględnione w wycenach, ale go nie zatrzyma.

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Należy jednak oddzielić narrację od faktów. Fakty są takie, że wszelkiego rodzaju inicjatywy ustawodawcze na poziomie federalnym zmierzające do ograniczenia rozwoju AI mogą zostać zawetowane przez prezydenta. Do odrzucenia prezydenckiego weta demokraci potrzebowaliby większości 2/3 głosów w obu izbach Kongresu, której nie będą w stanie uzyskać. Należy także zwrócić uwagę, że o ile krytykowanie budowy centrów danych mogło być demokratom przydatne w kampanii wyborczej (a nawet niektórym republikanom), o tyle po przejęciu kontroli nad Kongresem ich podejście do tej kwestii może ulec zmianie. Rewolucja AI odpowiada za istotną część wzrostu amerykańskiego PKB, a jej ewentualne wyhamowanie mogłoby okazać się bardzo ryzykowne z gospodarczego punktu widzenia.

Dla demokratów nie jest także bez znaczenia perspektywa kolejnych wyborów prezydenckich. Gdyby teraz demokraci zatrzymali rewolucję AI, musieliby liczyć się z bessą. W przypadku społeczeństwa amerykańskiego kondycja rynku akcji jest równie ważnym czynnikiem wpływającym na nastroje, jak inflacja (istotny jest tu efekt majątkowy). Dlatego też zbyt mocne przycięcie rozwoju AI w USA zamknęłoby demokratom już na starcie drogę do wprowadzenia swojego kandydata do Białego Domu.

Pod kątem ceny do prognozowanego zysku sektor półprzewodników wyceniany jest teraz z dyskontem do indeksu S&P 500 na poziomie ok. 25 proc., podczas gdy jeszcze rok temu wyceniany był z ponad 60-proc. premią. Naszym zdaniem przecena wielu spółek o bardzo solidnych fundamentach o kilkadziesiąt procent od szczytów sprawi, że po akcje sięgnie świeży kapitał. Spodziewamy się lepszej końcówki roku w wykonaniu spółek związanych z AI.