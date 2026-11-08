Amerykańscy wyborcy pokazali polityce Donalda Trumpa żółtą kartkę, która za 2 lata może zmienić się już w czerwoną, jeśli kandydat Republikanów przegra też wybory prezydenckie. Przejęcie obu izb Kongresu ma swoje plusy – będzie ograniczać zapędy D. Trumpa i z pewnością liczba mało przemyślanych decyzji będzie teraz mniejsza. Kwestia niezadowolenia wyborców z wysokich cen paliw także może być przyczynkiem do prób zakończenia napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale czy przez negocjacje czy jednak mocną eskalację prowadzącą do złamania irańskiego oporu – to już kwestia dyskusyjna.

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Natomiast drugą stroną medalu jest to, że Demokraci mogą mieć mniej liberalne poglądy na inwestycje AI niż Republikanie, bardziej akcentując kwestie środowiskowe i bezpieczeństwo energetyczne. To oczywiście powoduje, że wysnuwane są wnioski o spowolnieniu w budowaniu centrów danych w USA. Wraz z wcześniejszymi problemami ze wzrostem kosztu finansowania u hyperscalerów, tworzy to podatny grunt pod korektę spółek technologicznych. Podczas czwartkowej sesji indeks Nasdaq 100 spadł o ponad 6 proc. Niektóre spółki z sektora przeceniły się od szczytów już nawet o 50 proc. Obserwujemy zatem niewielką falę paniki.

Pojawiające się szacunki dotyczące inwestycji, które mogą zostać wstrzymane lub opóźnione, opierają się na razie głównie na pierwszych zapowiedziach Demokratów i pozostają obarczone dużą niepewnością. Nie uwzględniają bowiem możliwości relokacji projektów w inne regiony lub poza USA ani strategicznego znaczenia wyścigu AI w rywalizacji technologicznej z Chinami i dla wzrostu amerykańskiego PKB. Dlatego uważam, że obecne spadki to raczej korekta niż początek bessy na rynku AI. Nie zmienia to faktu, że po przecenach sięgających w przypadku niektórych spółek 50% i więcej, sektor stał się rynkiem dla bardzo odważnych inwestorów, szczególnie podatnym na polityczny newsflow.

Tymczasem na GPW spadki są bardziej pochodną lokalnych problemów (Trybunał Konstytucyjny oraz NBP) i to było źródłem spadków na początku tygodnia, a następnie ogólnie gorszego sentymentu do akcji. Rynek amerykański, mimo że już w mniejszym zakresie, ale dalej ma duży wpływ na GPW, chociażby ze względu na duże zaangażowanie inwestorów zagranicznych. Cały czas jednak WIG jest ponad 30 proc. powyżej poziomu z końca 2025 r. i nie wydaje się, żeby problemy sektora AI miały tak duży na niego wpływ.

Najbardziej eksponowaną spółką na AI na GPW jest Asbis, który mocno okopał się jako dystrybutor komponentów do budowy data center i który pokazał świetne wyniki i outlook na kolejne kwartały, a mimo to negatywny sentyment przeważył. Polskie spółki mogą być za to dużo bardziej wrażliwe na rozwój zastosowania AI uderzający w biznesy poszczególnych firm, jak np. miało to miejsce w tym roku z sektorem IT oraz gamingiem.