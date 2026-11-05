Mijający tydzień nie zmienił obrazu amerykańskiego rynku, ale mocno uwypuklił główne problemy. Od początku października spółki mocno powiązane z AI, a w szczególności te bazujące na trendzie rozbudowy infrastruktury centrów danych, nie miały dobrej passy. Inwestorzy zaczęli stawiać w wątpliwość utrzymanie eksponencjalnego tempa wzrostu wydatków, co postawiło część spółek w nienajlepszej sytuacji. Ucierpiała w szczególności branża półprzewodnikowa, która oddała zauważalną część wcześniej wypracowanych wzrostów (co w przypadku większości spółek nie przeszkadza utrzymywać trzycyfrowe stopy zwrotu YTD). W tym świetle wybory połówkowe w USA i zdecydowana wygrana Demokratów nie zmieniła optyki patrzenia na branże, a jedynie wzmocniła istniejące już trendy i obawy. Wraz z przejęciem kontroli nad obiema izbami Kongresu przez Demokratów, inwestorzy przygotowują się na wzmożoną kontrolę komisji, skierowaną wprost na duże firmy technologiczne – w tym egzekwowanie przepisów antymonopolowych, bezpieczeństwo AI oraz wysokie wymagania sieci energetycznych stawiane przez centra danych o dużej skali. Będzie to oznaczało spowolnienie w budowie infrastruktury pod AI, chociaż obecna skala tego zjawiska jest w mojej ocenie przeszacowana przez rynki, ale jest to immanentna cecha obecnej fazy hossy.

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Jeśli jednak w branży AI widać było selektywne nerwowe reakcje na wyniki wyborów, w skali całego rynku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Dość powiedzieć, że indeks DJIA odnotował najwyższy dzienny wzrost po wyniku wyborów od 1982 roku. Największe spółki IT, tak zwani hiperscalerzy korzystali na fali powszechnych wzrostów, zresztą w ich przypadku spowolnienie tempa budowy centrów danych mogło zostać odebrane pozytywnie. W szerszej skali wyraźnie widoczna była migracja kapitału do bardziej tradycyjnych sektorów rynku, co również nie jest nową tendencją w ostatnich miesiącach. Wydaje się więc, że wyniki wyborów były kolejnym akcentem oczyszczenia rynku, trwającego od sierpnia tego roku. Trudno jest więc wskazać, czy zarówno spadki kursów spółek AI, czy wzrosty poszczególnych sektorów, jak sektor czystej energii, utrzymają się trwale w najbliższych tygodniach. Po takim oczyszczeniu zarówno spadkowe, jak i wzrostowe sektory często powracały do średniej. Można mieć nadzieję tylko, że stanie się to w bardziej zrównoważony sposób.