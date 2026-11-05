Zaznaczę od przypomnienia, że są różne sposoby oceny koniunktury rynkowej. Jednym z podstawowych jest ocena koniunktury na rynku wtórnym akcji i rynku pierwotnym.

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W przypadku polskiego rynku wtórnego, oceniając po indeksie WIG, koniunktura jest bardzo silna od 2022 roku i potwierdzona pokonaniem wieloletniego szczytu z 2007 roku w 2023 r. Wyzwaniem czy rozbieżnością jest słabość naszego rynku pierwotnego. Chodzi o liczbę debiutów spółek na giełdzie, która aktualnie wynosi 10, natomiast dla porównania do najlepszych lat 2005–2007 liczba debiutów wynosiła odpowiednio 35, 38 i fenomenalne 81. Rozważając przyczyny ewidentnej słabości polskiego rynku pierwotnego zwróciłbym uwagę na umiarkowane wyceny na rynku publicznym, które z jednej strony mogły zniechęcać część właścicieli spółek do upubliczniania i przy płynności rynku niepublicznego do zawierania transakcji na rynku prywatnym.

Historycznie umiarkowane poziomy prognozowanego P/E (wskaźnik ceny akcji do zysku przypadającego na akcję -red.) sygnalizują, że rynek jest w rejonie równowagi pomiędzy niedowartościowaniem a przewartościowaniem, co zwiększa szanse na wyjście rynku pierwotnego ze stanu letargu. Duże debiuty mają szansę zaktywizować krajowy i zagraniczny kapitał oraz wyznaczyć swoistą modę na pozyskanie kapitału na GPW, co sprzyjałoby debiutom i napływowi kapitału.

Oczywiście część osób, w szczególności fani analizy technicznej może sygnalizować wykupienie rynku czy hossę na GPW, która może się skończyć wraz z początkiem uruchomienia OKI (strat od 1 stycznia 2027 r. - red.) czy z wyborami połówkowymi w USA. Jednak moim zdaniem słabość polskich małych spółek czy NCIndex pokazuje, że wzrosty na GPW odbywają się głównie za sprawą napływu zagranicznego kapitału.

W tym kontekście ważnym sprawdzianem dla koniunktury dla S&P500 czy Nasdaqa będzie debiut Anthropica – zbieranie płynności pod debiut mogło być główną przyczyną realizacji zysków w USA po świetnych wynikach finansowych. W przypadku warszawskiej giełdy sygnalizowany na pierwszą połowę 2027 r. debiut WB Electronics ma wieloaspektowy potencjał do odrodzenia polskiego rynku IPO i zmiany struktury podmiotów notowanych na GPW. To wraz z kilkoma innymi elementami zwiększałoby szansę na udany debiut Polski w indeksie rynków rozwiniętych wg S&P.

Ożywienie rynku IPO wspierałoby udany start Osobistych Kont Inwestycyjnych, choć na ostateczny sukces pracuje wielu interesariuszy. Reasumując, rynek IPO jest barometrem koniunktury w Polsce i USA.