Sezon wynikowy w USA jest już w zaawansowanej fazie – wyniki opublikowało ponad 60 proc. spółek z indeksu S&P 500. Na tym etapie możemy powiedzieć, że nie jest to sezon, który zapisze się w historii ze względu na spektakularne pozytywne zaskoczenia.

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Faktem jest, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko w poprzednich kwartałach. Chciałoby się powiedzieć, że inwestorzy odzwyczaili się od sytuacji, w których największe spółki technologiczne mogą rozczarować pod względem przychodów i zysków.

Tak stało się w przypadku Alphabetu, którego akcje na kolejnej sesji po publikacji wyników potaniały o ponad 12 proc. Była to najgłębsza jednodniowa przecena w historii notowań tej spółki. Inwestorom nie spodobały się zwłaszcza wyniki segmentu reklamowego. Z drugiej strony segment chmurowy zanotował dynamikę wzrostu przekraczającą 100 proc. r/r. Czy był to zatem adekwatny wymiar kary? Wydaje się, że niekoniecznie. Przyszło nam funkcjonować w czasach, w których tego typu przeceny wpisują się w nowy krajobraz rynkowej zmienności. Warto przypomnieć, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w styczniu, po publikacji wyników przez Microsoft.

Zgodnie z danymi FactSet zagregowana dynamika zysków spółek z indeksu S&P 500 wynosi obecnie 30,2 proc. r/r. To wciąż bardzo dużo, jednak w krótkim terminie inwestorzy mogą zwracać uwagę przede wszystkim na to, w jakim stopniu dynamika ta odbiega od pierwotnych prognoz. Na początku sezonu wynikowego konsensus analityków zakładał wzrost zysku na akcję o 29,1 proc. r/r. Jeden punkt procentowy powyżej oczekiwań to „zawsze coś”, ale jednocześnie skala „zaskoczenia” jest znacznie słabsza od średniej z ostatnich kwartałów. O ile w poprzednich sezonach wynikowych spółki Wspaniałej Siódemki odpowiadały za największe pozytywne zaskoczenia, o tyle teraz sytuacja nieco się odwróciła. Dynamika wzrostu zysków spółek z tej grupy, uwzględniająca zarówno wyniki już zaraportowane, jak i szacunki dla firm, które jeszcze nie opublikowały raportów, obniżyła się do 22,6 proc. r/r z 33,6 proc. r/r szacowanych na początku października.

Czy jest to zatem powód do zmartwień? Warto zauważyć, że wciąż mówimy o zyskach rosnących w tempie 30 proc. r/r. Do tego obiecująco wyglądają prognozy na przyszłość. Zakłada się, że w IV kwartale zyski spółek z indeksu S&P 500 utrzymają podobną dynamikę wzrostu, a w całym 2027 r. inwestorzy będą mogli liczyć na wzrost zysków rzędu 15 proc. Nie są to liczby, które pozwalałyby na tym etapie zakładać, że hossa dobiega końca. Obawy o stopę zwrotu z nakładów na AI będą zapewne towarzyszyć nam jeszcze długo. Uspokajająco może jednak działać fakt, że zagregowane przychody z usług chmurowych, będących jednym z mierników postępów w monetyzacji AI w przypadku takich spółek jak Alphabet, Amazon i Microsoft, rosną w tempie przekraczającym 50 proc. r/r.