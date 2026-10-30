Uporczywa inflacja wciąż pozostaje nierozwiązanym problemem, co dobitnie daje się odczuć w retoryce banku centralnego. Podczas gdy październikowa decyzja o utrzymaniu stóp procentowych w przedziale 3,75–4,00 proc. była powszechnie oczekiwana, jastrzębie komentarze szefa Fed przypomniały inwestorom, że walka z presją cenową wciąż trwa. Rezerwa Federalna stoi obecnie przed klasycznym dylematem: z jednej strony mierzy się z inflacją utrzymującą się od blisko sześciu lat powyżej celu, a z drugiej – z pewnymi symptomami słabnącego rynku pracy, co potwierdził ostatni, rozczarowujący raport NFP. Sytuację dodatkowo komplikują zbliżające się w USA wybory połówkowe, które zmuszają Fed do wyjątkowo ostrożnego komunikowania swoich decyzji. Mimo tych napięć rynek terminowy wycenia grudniową podwyżkę na ponad 85 proc. Co ciekawe, na obecnym etapie perspektywa kolejnego zacieśnienia polityki monetarnej nie generuje sygnałów podażowych na amerykańskich parkietach. Zbliżająca się końcówka roku to tradycyjnie sprzyjający okres dla byków, co ewidentnie mityguje zapędy podaży i chłodzi skrajne emocje.

Reklama Reklama

Na tym etapie wydarzeń sytuacja na rynku długu również wydaje się zmierzać w dobrym kierunku. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, punkt zwrotny na wykresie rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich ukształtował się w rejonie silnego oporu Fibonacciego: 5,41–5,45proc. W następstwie tej okoliczności rentowności wyraźnie spadły (wzrosły ceny obligacji), co zaowocowało przełamaniem ważnego wsparcia: 5,03–5,04 proc. W obecnym układzie sił ten klaster zaczyna pomału pełnić rolę lokalnego oporu. Z technicznego punktu widzenia, trwały powrót rentowności ponad barierę 5,03–5,04 proc. nie byłby teraz najszczęśliwszym sygnałem i niósłby ze sobą ryzyko powrotu do silniejszych wzrostów.

Z kolei na froncie spółek technologicznych obserwujemy rygorystyczną weryfikację kosztów rewolucji AI. Dobitnym tego przykładem są najnowsze wyniki Alphabetu. Choć spółka pokazała dwucyfrowy wzrost przychodów, to zysk netto skurczył się o 25 proc., co było efektem potężnych nakładów inwestycyjnych (51,4 mld USD w III kwartale). Kapitał wyraźnie sygnalizuje, że domaga się już twardych dowodów na skuteczną monetyzację sztucznej inteligencji. Czynnikiem stabilizującym nastroje w tym segmencie może jednak okazać się wyczekiwane, listopadowe IPO spółki Anthropic, które ma szansę na nowo zdefiniować rynkowy entuzjazm wokół technologicznego sektora.

To skomplikowane tło makroekonomiczne znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie na wykresie. W ostatnich dniach Nasdaq zdołał skutecznie wybronić ważne, choć jedynie krótkoterminowe wsparcie: 25834–26060 pkt. Warto jednak zauważyć, że ruch kontrujący zmaterializował się po wcześniejszej, nieudanej próbie sforsowania wyraźnie respektowanego przez rynek oporu: 27350–27550 pkt (eksponowałem ten rejon kilka tygodni temu). W obecnej konfiguracji technicznej, nadrzędne znaczenie należy przypisać średnioterminowemu wsparciu: 25030–25130 pkt. Mamy tutaj do czynienia z licznymi wzmocnieniami wywodzącymi się z klasycznej analizy technicznej. Dopiero ewentualna negacja tak silnie ufortyfikowanej strefy stanowiłaby dobitny sygnał zmieniającego się sentymentu wobec amerykańskich spółek technologicznych w ujęciu średnioterminowym. Na razie trudno jednak mówić o jakichś konkretnych zagrożeniach płynących z wykresu.