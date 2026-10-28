Zazwyczaj wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych nie są dla rynków istotnym wydarzeniem. Inwestorzy przyzwyczaili się do tego, że po „midterms” rynek akcji przez kolejne 12 miesięcy „zawsze rośnie”. Tak było we wszystkich 20 przypadkach od 1946 r., ze średnią stopą zwrotu indeksu S&P 500 w okolicy 14 proc. Wiedzą też, że giełda zachowuje się lepiej w sytuacji, gdy władza w USA jest podzielona. Tak też się najprawdopodobniej stanie, bowiem szacuje się szanse demokratów na odzyskanie Izby Reprezentantów na ponad 90 proc., a Senatu na 66 proc. Taki wynik może mieć znaczenie, ponieważ oznaczałby większą kontrolę nad działaniami administracji Trumpa.

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Obecnie giełda jest na rekordach dzięki spółkom technologicznym. Giganci AI są blisko obozu władzy, czego potwierdzeniem są niewygenerowane sztucznie zdjęcia ich spotkań z prezydentem. Obóz demokratów publicznie nawołuje do ich większej kontroli. Jest też bardziej wrażliwy na skutki uboczne masowych inwestycji w centra danych, takich jak wzrost ceny prądu dla zwykłych obywateli. Może też szukać źródła finansowania dla programów społecznych i opieki medycznej, które republikanie ograniczali. Bilionerzy oraz ich firmy wydają się naturalnym kierunkiem takich poszukiwań. Podobnie jak branża paliwowa, o której miliardowych zyskach wspominał nawet sam Trump na wiecach wyborczych. Indeks S&P 500 Energy zyskał przez ostatni rok ponad 50 proc..

Potencjalnymi zwycięzcami powrotu demokratów do władzy mogą z kolei być spółki medyczne oraz oparte na konsumencie. Pierwsze mogłyby skorzystać na większych wydatkach na ochronę zdrowia, drugie na mniejszym ryzyku taryf i powrocie finansowania niektórych programów społecznych. Nastroje konsumenta są jednak zaskakująco dobre, pomimo wysokiej inflacji i rekordowych cen paliw. Indeks Conference Board powrócił w październiku powyżej 90 pkt. i jest najwyżej od maja. Dane z amerykańskiej gospodarki ogólnie zaskakiwały pozytywnie w ostatnich tygodniach i nie można wykluczyć, że Fed będzie chciał podnieść jeszcze stopy o 25 punktów proc. w tym r.. Taki scenariusz wycenia rynek.

Wtorkowe wybory nie będą miały wpływu na wyniki spółek za III kwartał, a tutaj nastroje są cały czas optymistyczne. Około jedna czwarta spółek z S&P 500 już pokazała raporty i zapowiada się kolejny sezon wynikowy z wysoką dynamiką zysków, bliską 30 proc. rok do roku.