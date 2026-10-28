Według szacunków Kplera październikowe dostawy ropy z regionu wzrosły do 17,3 mln baryłek dziennie, przekraczając średnią sprzed wybuchu wojny. Mimo to cena baryłki Brent zbliżyła się do 117 USD. Nasuwa się zatem naturalne pytanie, skąd ta rozbieżność?

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Odpowiedzi należy szukać w premii za ryzyko geopolityczne. Zgodnie z doniesieniami „The Wall Street Journal” mediatorzy z Bliskiego Wschodu podejmują intensywne starania na rzecz wznowienia negocjacji między USA a Iranem. Jednocześnie pojawiają się sygnały sugerujące możliwość wznowienia amerykańskich ataków po wyborach uzupełniających w USA, zaplanowanych na 3 listopada. W efekcie rynek musi brać pod uwagę dwa skrajnie różne scenariusze: stopniową normalizację handlu surowcami energetycznymi albo ponowną eskalację konfliktu i zakłócenia dostaw.

Na uwagę zasługuje również zachowanie rynku terminowego. Jeszcze 2–3 tygodnie temu różnica między ceną spot a najbliższym kontraktem sięgała około 30 USD za baryłkę. Tak szeroki spread, gdzie bieżąca cena przewyższa cenę kontraktu terminowego, wskazywał na wyjątkowo silną premię za natychmiastową dostępność surowca. Co istotne, utrzymywała się ona mimo odbudowy przepływów eksportowych. Można zatem pokusić się o hipotezę, że dodatkowym czynnikiem wspierającym ceny w ostatnim czasie pozostawała wzmożona aktywność rafinerii zabezpieczających się przed ryzykiem kolejnych zakłóceń, a także wysokie koszty transportu i ubezpieczenia tankowców.

Biorąc pod uwagę powyższe, powrót eksportu do wcześniejszych poziomów nie oznacza jeszcze pełnej normalizacji rynku. Transport przez Cieśninę Ormuz pozostaje narażony na ataki, a infrastruktura energetyczna regionu nie jest wolna od zagrożeń. Co więcej, odbudowa zapasów i przywrócenie stabilności logistycznej wymagają czasu.

Wniosek dla inwestorów? Obecne ceny ropy w dużej mierze odzwierciedlają ryzyko przyszłych wydarzeń, a nie wyłącznie bieżący bilans podaży i popytu. Faktyczny powrót do stołu negocjacyjnego mógłby zatem wywołać gwałtowną korektę, jeśli część premii geopolitycznej uwzględnionej w wycenach zaczęłaby znikać. Z drugiej strony, ponowna eskalacja konfliktu może szybko uzasadnić utrzymywanie się wysokich notowań. Biorąc jednak pod uwagę wielkość premii geopolitycznej szacowanej na ponad 30 USD za baryłkę, potencjał do jej dalszego rozszerzenia wydaje się już mocno ograniczony.