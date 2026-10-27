Poniedziałkowa sesja na giełdzie w Warszawie, wzorem większości europejskich parkietów, rozpoczęła się od umiarkowanych wzrostów. Pomaga lekka poprawa nastrojów na rynkach globalnych, w tym spadki cen ropy. O godzinie 10:51 indeks WIG20 miał wartość 4170,26 pkt. (+0,08 proc.), WIG testował poziom 157762,7 pkt. (+0,29 proc.), mWIG40 rósł o 0,72 proc. do 10751,15 pkt., a sWIG80 o 0,61 proc. do 30343,99 pkt. Przewaga kupujących była również widoczna na samych spółkach, gdzie drożały akcje prawie 48 proc. wszystkich notowanych przy ulicy Książęcej firm, a taniały niespełna 37 proc. z nich.

Reklama Reklama

Ostatni tydzień października na globalnych rynkach finansowych, w tym na rynkach akcji, zapowiada się na naprawdę gorący. Będzie wręcz naszpikowany wydarzeniami, które mogą zmienić nastroje o 180 stopni. Oprócz tradycyjnych tematów, które od wielu tygodni koncentrują uwagę rynków, jak ceny ropy na świecie, sytuacja na rynku długu (ostatnio szczególnie sytuacja na francuskich obligacjach), czy obserwowany od dwóch tygodni powrót obaw o hossę AI, które to obawy dodatkowo podgrzał Musk, ostrzegając przed bankructwem neocloudów, pojawi się cała grupa nowych impulsów mogących w większym lub mniejszym stopniu wstrząsnąć rynkami akcji.

W tym tygodniu aż pięć dużych banków centralnych będzie decydowało o stopach procentowych. W środę zrobi to amerykański Fed, Bank Kanady i Bank Rezerw Nowej Zelandii. Dzień później Europejski Bank Centralny, a w piątek Bank Japonii. Podwyżki stóp oczekiwane są tylko w Nowej Zelandii i Kanadzie. W przypadku pozostałych banków liczyć będzie się natomiast to, jak mocno „jastrzębią” wymowę będą miały komunikaty banków, bo we wszystkich przypadkach oczekiwane jest w przyszłości zaostrzenie polityki monetarnej.

Dla oczekiwań odnośnie do kolejnych decyzji EBC ważnym punktem odniesienia będą również dane inflacyjne z Europy. Takie raporty napłyną m.in. z Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Dla USA natomiast zostanie opublikowany inflacyjny wskaźnik PCE za wrzesień.

W centrum uwagi rynków powinny znaleźć się ponadto dane o PKB za III kwartał z USA, Niemiec, Hiszpanii, Francji i całej strefy euro.

Jako że cały czas w centrum uwagi jest Bliski Wschód i ceny ropy, z pewnością inwestorzy będą się przyglądać wynikom wtorkowych wyborów parlamentarnych w Izraelu.

W kontekście obaw o pęknięcie bańki AI kluczowe będą wyniki amerykańskich spółek technologicznych. W środę po sesji wyniki opublikują Alphabet i Microsoft, a w czwartek Amazon i Intel.

To jednak nie wszystko. Obok globalnych impulsów, potencjalny wpływ na nastroje na GPW w tym tygodniu, będą również miały czynniki lokalne. Przede wszystkim startujący w Warszawie sezon publikacji wyników finansowych za III kwartał.