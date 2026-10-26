Październik zrobił się wymagającym czasem dla inwestorów z racji rosnących obaw o opłacalność inwestycji w sztuczną inteligencję w warunkach coraz wyższych kosztów finansowania. Na GPW te obawy także powodują korektę WIG-ów, tyle tylko, że WIG wciąż jest wyraźnie ponad 30 proc. wyżej niż na koniec 2025 r. Wiele spółek wciąż bije swoje ATH, chociaż bardziej jest to domena dużych i średnich niż małych, które zostały mocniej w tyle hossy.

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Wyceny te stają się atrakcyjne do wychodzenia z inwestycji, o czym świadczy duża liczba transakcji typu ABB, czyli budowy przyspieszonej książki popytu. Umożliwiają one szybkie wyjście z całości lub części inwestycji przez większych inwestorów w danej spółce. Czy to koniecznie oznacza, że wyceny są już tak wysokie, że insiderzy nie widzą większego potencjału i należy oczekiwać bessy? Nie, wystarczy zauważyć, że w 2025 r. przeprowadzono także dużo transakcji ABB na kwotę ok. 15 mld zł, a rynek jest już dużo wyżej.

Można wyróżnić kilka typowych scenariuszy transakcji ABB. Pierwszy to sprzedaż udziałów przez fundusz private equity, stanowiąca często element stopniowego wyjścia z inwestycji. W takich przypadkach kurs spółki może pozostawać pod presją, ponieważ inwestorzy nie muszą kupować akcji bezpośrednio z rynku i podbijać ich ceny, jeśli spodziewają się kolejnych ofert ABB.

Ale to nie jest też reguła – IBEX, właściciel Pepco, zrobił ostatnio ABB na część posiadanych akcji z krótkim lock-upem, a mimo to kurs po transakcji rósł. Jako wytłumaczenie można podać fakt, że ten nawis podażowy akurat był oczywisty, Pepco po restrukturyzacji prezentuje się bardzo dobrze, a popyt na sprzedawane akcje był wysoki. To jednak tylko i tak wyjaśnienia po fakcie. Generalnie ABB zazwyczaj powoduje przynajmniej krótkoterminową presję na cenę akcji, ale nie jest to aksjomat.

Ostatnio były z kolei dwie transakcje ABB z dużym, bo kilkunastoprocentowym dyskontem do ceny rynkowej – Auto Partnera oraz Digital Network. W obu przypadkach kurs jest nieco wyżej niż z transakcji ABB, ale tylko minimalnie. Tu pozytywne są długie lock-upy głównych udziałowców na pozostałe akcje (odpowiednio 540 oraz 360 dni) oraz wysoki popyt ze strony instytucji na oferowane akcje, a negatywne z kolei sprzedaż z dużym dyskontem do rynku oraz po dużych wzrostach kursu. Czas pokaże, kto miał rację.

Na koniec, aby jeszcze bardziej zamotać obraz – przykład szeregu transakcji ABB robionych na XTB – kurs obecnie jest wyżej niż niemal wszystkie (poza ostatnią) transakcje sprzedaży przez ABB. Tymczasem trudno sobie wyobrazić, żeby założyciel XTB nie wiedział, co dzieje się w spółce. Wniosek z tego wszystkiego jest taki, że każde ABB należy analizować osobno, patrzeć zarówno na nawis podażowy, perspektywy spółki, perspektywy i zagrożenia dla rynku, na którym działa. A wziąwszy to wszystko pod uwagę, i tak można wyciągnąć błędne wnioski i podjąć złą decyzję.