O spokoju za to ciężko jest mówić za oceanem, gdzie z perspektywy S&P500, rynek znajduje się w dość szerokim trendzie bocznym od początku sierpnia i jak na razie nie widać oznak wybicia z górnego ograniczenia. Rośnie za to ryzyko wybicia w dół, co mogłoby doprowadzić do większej korekty na tym rynku.

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Wszystkiemu winne są wysokie stopy procentowe oraz rosnąca nerwowość wokół spółek z branży sztucznej inteligencji. Widoczna jest coraz wyraźniej rosnąca dywergencja pomiędzy szerokim rynkiem akcji amerykańskim, który chociażby w październiku pozostaje na plusach, a spółkami technologicznymi, chociażby przez spojrzenie na spadki indeksu Nasdaq, który ma za sobą kilka nerwowych tygodni.

Część spółek, w szczególności z branży półprzewodników, spadła w ciągu miesiąca o kilkanaście procent, co przy rosnącym szerokim rynku jest dość ciekawym zjawiskiem. Warto pamiętać, że dalszy tak dynamiczny rozwój popytu na podzespoły do AI wymaga wielomiliardowych inwestycji w rozbudowę centrów danych. A te muszą zostać jakoś sfinansowane. Rosnące rentowności amerykańskich obligacji podwyższają koszt nowych emisji długu i czasem nawet stawiają pod znakiem zapytania opłacalność części projektów. Koszt rozwoju nowych inwestycji w AI przewyższa bieżące korzyści, które są odłożone w czasie.

Na przykładzie świeżo opublikowanych wyników Mety, rosnąca skala inwestycji sprawia, że dodatnie wolne przepływy pieniężne spółka może odzyskać najwcześniej w 2029 r. Jeśli spełnią się pozytywne scenariusze, monetyzacja wprowadzanych obecnie rozwiązań AI wielokrotnie przewyższy ponoszone koszty.

Jednakże patrząc na wyniki spółek IT z ostatnich tygodni widać wyraźnie, że inwestorów przynajmniej chwilowo bardziej absorbuje krótkoterminowy spadek marż, niż odłożone w czasie korzyści. Piszę chwilowo intencjonalnie, bo ostatnie 2 lata mijają nam w duchu sinusoidy związanej z ignorowaniem rosnących wydatków na sztuczną inteligencję.

Pierwsza reakcja rynku na zapowiedzi wzrostu CAPEX-u przez Metę pokazuje, że obecny sezon wyników może być mocno wymagający dla inwestorów posiadających w portfelach spółki z branży AI. Warto pamiętać, że na obecnym poziomie wycen wyniki „wystarczająco dobre”, czy też zbieżne z oczekiwaniami mogą spowodować gwałtowne spadki kursu.