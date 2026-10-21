Czerwiec 2026 r. WIG20 kończył na poziomie 3587,4 pkt. i aktualnie jest ponad 18 proc. wyżej, czyli obawy o wakacyjną flautę, wrześniową korektę czy październikowy krach, póki co nie sprawdziły się. Argumenty sceptyków to presja inflacyjna, w tym wysokie notowania ropy naftowej i jej pochodnych czy obawy o wysokie notowania surowców – co nomen omen sprzyja części spółek notowanym na GPW. Argumenty optymistów to wciąż oczekiwana wysoka dynamika PKB USA i Polski w 2026–2028 i inflacyjna faza wzrostu gospodarczego, która sprzyja notowaniom surowców i akcji. Niestety, klasą aktywów słabiej zachowującą się w otoczeniu inflacyjnej fazy wzrostu gospodarczego, są obligacje, które są wrażliwe na zawirowania podażowe na rynku ropy naftowej, pochodnych ropy naftowej czy też wyższe notowania gazu ziemnego i jego pochodnych – powyższe czynniki mają charakter podażowy i prawdopodobnie ich intensywność jest przejściowa. Z drugiej strony gigantyczne wydatki inwestycyjne związane z centrami danych, których deklarowane poziomy są podwyższane, mają charakter popytowy i w moim odczuciu mają decydujący wpływ na oczekiwaną dynamikę PKB USA powyżej 2 proc. do 2028 r. Innymi słowy, wysoki CAPEX na AI wspiera dynamikę PKB USA i wyniki spółek, co przy zwiększonej podaży obligacji korporacyjnych, wpływa na mocne notowania akcji i wzrost rentowności obligacji skarbowych.

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Globalne trendy zdają się sprzyjać notowaniom WIG20, co wynika z przewagi cyklicznych spółek w indeksie blue chipów. Z nieoczywistych argumentów zaakcentowałbym fakt, że przejściowy udział spółek z Korei Południowej oraz Tajwanu rzędu 50 proc. w indeksie MSCI indeksów rynków wschodzących wydaje się cyklicznym ekstremum, które zachęca do rebalancingu i doważania innych rynków, kosztem Korei Południowej oraz Tajwanu.

Przechodząc do polskich spółek, odnotowuję trend boczny na bankach i spółkach surowcowych oraz silną poprawę notowań spółek konsumenckich oraz energetycznych. Jak długo będzie trwała rotacja w ramach WIG20 oczywiście trudno jednoznacznie ocenić, przy czym rozpoczęty sezon publikacji wyników za trzeci kwarta, aktualizacji strategii spółek oraz relatywnie bliski okres publikacji strategii na 2027 r. będzie fundamentalnym sprawdzianem perspektyw na najbliższe miesiące. Oceniając po konsensusie, stopy dywidendy na 2027–2028 rzędu 4,5 proc. i 5,7 proc. oraz EV/EBITDA rzędu 6,1–5,7x wydaje mi się, że jest potencjał do podejścia WIG20 do 4500 pkt. Oczywiście taktycznie jest ryzyko pędzącej korekty w trendzie wzrostowym, przy czym dotychczasowe płytkie korekty od czerwca br. mogą sygnalizować niedoważenie części uczestników rynku oraz dążenie do „nor­malizacji” niedoważonych portfeli.