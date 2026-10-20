3 listopada Amerykanie wybiorą nowy skład Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią składu Senatu. Wynik głosowania może wpłynąć nie tylko na możliwość realizacji polityki Donalda Trumpa, lecz także na zachowanie rynku akcji i obligacji. Według danych Polymarket prawdopodobieństwo przejęcia obu izb Kongresu przez Demokratów wynosi 65 proc. Choć jest to obecnie scenariusz bazowy, nie należy całkowicie wykluczać innego rozstrzygnięcia – podzielonego Kongresu, w którym większość w Izbie Reprezentantów przypadnie demokratom, a Senat pozostanie w rękach republikanów.

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W licznych analizach publikowanych w ostatnim czasie przez banki inwestycyjne scenariusz przejęcia obu izb przez demokratów nie jest przedstawiany jako najbardziej korzystny dla rynku akcji. Demokratyczna większość w Kongresie może oznaczać większy nacisk na wzrost podatków korporacyjnych oraz większą presję regulacyjną na sektor sztucznej inteligencji. Nie można również pomijać wyzwań środowiskowych związanych z budową centrów danych. Demokraci tradycyjnie przywiązują większą wagę do kwestii ochrony środowiska niż republikanie.

Jednocześnie coraz częściej pojawia się teza, że przejęcie obu izb Kongresu przez demokratów mogłoby być dobrą wiadomością dla spółek z sektora czystej energii. Taki scenariusz zwiększyłby szanse na utrzymanie części mechanizmów wsparcia regulacyjnego i subsydiów dla tego sektora. Podobne nadzieje mogą wiązać z takim rozstrzygnięciem spółki z sektora ochrony zdrowia, wobec którego administracja Trumpa podejmowała działania budzące często obawy całej branży.

Pozytywne zaskoczenie dla rynku akcji? Mogłoby się wydawać, że realizacja drugiego pod względem prawdopodobieństwa scenariusza, czyli podzielonego Kongresu, przyniosłaby rynkom przynajmniej chwilową ulgę. Ograniczona zdolność do przeprowadzania istotnych zmian legislacyjnych zmniejszyłaby niepewność regulacyjną. Taki układ sił mógłby okazać się korzystny zwłaszcza dla spółek związanych ze sztuczną inteligencją, jeśli ograniczyłby ryzyko wprowadzenia nowych regulacji utrudniających realizację ich planów biznesowych.

Warto również pamiętać, że wybory połówkowe mogą wpłynąć na sposób prowadzenia polityki USA na Bliskim Wschodzie. Kongres ma istotny wpływ zarówno na finansowanie działań wojskowych, jak i na prawne ramy ich prowadzenia przez prezydenta. Nie oznacza to jednak, że Biały Dom musi uzyskać zgodę Kongresu przed każdą operacją wojskową. W amerykańskim systemie władza nad siłami zbrojnymi jest podzielona: prezydent dowodzi wojskiem, natomiast Kongres dysponuje m.in. kompetencjami w zakresie uchwalania budżetu i kontrolowania wydatków. Pytanie, które można dziś postawić, brzmi: jaką ścieżką decyzyjną podąży Biały Dom mający ograniczony czas i zasoby na dalsze prowadzenie wojny?

Patryk Pyka

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion