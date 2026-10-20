W ostatnim czasie cała uwaga rynków finansowych – a w zasadzie obawy globalnych inwestorów – przeskoczyły z „wałkowanych” od tygodni takich tematów jak droga ropa, inflacja i podwyżki stóp procentowych, na tematy związane ze spółkami działającymi w sektorze sztucznej inteligencji i szerzej na temat wyników amerykańskich spółek. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej do końca października, bo już na początku listopada głównym rynkowym tematem na świecie staną się wybory połówkowe w USA.

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Tę zmianę narracji doskonale było widać w ostatnim tygodniu, gdy rynki zignorowały fatalne w swej wymowie wrześniowe dane inflacyjne z USA. Przypomnijmy, zarówno inflacja konsumencka, jak i producencka, nie tylko zanotowały zauważalny wzrost, ale w obu przypadkach odczyty były wyższe od prognoz ekonomistów. Jednak ku powszechnemu zaskoczeniu reakcja giełd na te niepokojące dane była jedynie chwilowa. Trochę dlatego, że oczekiwania na ewentualną podwyżkę stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu szybko schłodzili sami przedstawiciele Fed. Głównie Kevin Warsh. Jednak przede wszystkim dlatego, że uwagę od tematu inflacji i stóp procentowych odciągnęły... obawy o sytuację spółek działających w sektorze AI, co pociągnęło za sobą wyprzedaż spółek technologicznych. Na giełdach kolejny raz odżyły obawy o rentowność ogromnych inwestycji w AI i o to, czy te monstrualne nakłady spółek w policzalnym czasie przełożą się na wzrost ich wyników.

To przekierowanie uwagi inwestorów w stronę sektora AI sugeruje, że będzie to teraz główny temat na giełdach w trzeciej dekadzie października. Idealnie wpisuje się on w zeszłotygodniowy start na Wall Street sezonu publikacji wyników za III kw. 2026 r. W tym tygodniu raporty finansowe opublikują m.in. Netflix, IBM, Meta Platforms, Tesla i Texas Instruments, a za tydzień Alphabet, Microsoft, Intel i Amazon.

Sam sezon wyników w USA według prognoz ma być świetny. Spodziewane zyski spółek z indeksu S&P500 mają przekroczyć 29 proc. rok do roku, a to będzie oznaczało już 8. kolejny kwartał, gdy zyski firm rosną w dwucyfrowym tempie i 3. kolejny, gdy ich wzrost przekracza 25 proc. Kluczowe będą nie tylko same wyniki, ale też perspektywy spółek (głównie technologiczne) na kolejne kwartały.

Koncentracja uwagi na AI i wynikach spółek potrwa co najmniej do końca października, bo już od listopada głównym rynkowym tematem powinna się stać amerykańska polityka. Zaplanowane na 3 listopada wybory połówkowe mogą przynieść przeorientowanie stanowiska USA odnośnie do sytuacji na Bliskim Wschodzie, co powinno ponownie skoncentrować uwagę rynków na tematach związanych z cenami ropy.

Próbując ubrać powyższe dywagacje w jakiś spójny scenariusz giełdowy dla Wall Street (i innych giełd), wyłania się z niego obraz kontynuacji korekcyjnych spadków w trzeciej dekadzie października i powrotu wzrostów w listopadzie.