W środę inwestorzy poznali odczyt inflacji CPI w USA za wrzesień, która okazała się o 0,1 pp. wyższa od oczekiwań – zarówno w ujęciu zasadniczym, jak i bazowym. W konsekwencji byliśmy świadkami dużych zmian. Krótko po publikacji danych rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich podskoczyła z niecałych 5,2 proc. do prawie 5,35 proc. Potężny ruch nie utrzymał się jednak nawet do końca sesji, zaś piątkowe otwarcie wskazało 5,1 proc. Analogicznie zachował się dolar, którego indeks w środę spadł poniżej 1,1125, aby w piątek przebić 1,1250. To wszystko mimo kolejnych proinflacyjnych danych w postaci wyższej od oczekiwań inflacji PPI i sprzedaży detalicznej czy rosnącej od początku miesiąca cenie ropy. Gdzie w takiej sytuacji powinniśmy szukać odpowiedzi na aktualne zachowanie rynku?

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Wydaje się, że punktem zwrotnym były ostatnie, wyraźnie poniżej oczekiwań, wrześniowe dane o PCE. W ujęciu miesięcznym osiągnięto w końcu tempo wzrostu cen zgodne z celem polityki pieniężnej Fedu. Od tego momentu globalne oczekiwania na podwyżki stóp procentowych wyraźnie spadły, korygując notowania europejskich banków oraz obniżając polskie FRA 9x12 o prawie 30 pb. Ponadto kolejne raporty, jak PMI czy beżowa księga, wskazują na rozwarstwienie amerykańskiej gospodarki. Liderzy koniunktury, jak technologia, energetyka czy zbrojenia niekoniecznie muszą być wrażliwi na kolejne podwyżki stóp procentowych, zaś sytuacja w innych sektorach gospodarki nie wymaga zaostrzenia monetarnego. Szczególnie, że w wielu przypadkach oprocentowanie kredytów jest uzależnione od dalszej części krzywej dochodowości, kształtowanej przez oczekiwania rynkowe, która już wyraźnie wzrosła. W końcu rentowność 10-letnich obligacji jest na najwyższym poziomie od 20 lat.

Czy mamy zatem powody do zmartwienia? Niekoniecznie. Relacja zadłużenia sektora prywatnego do PKB w USA spada 6. rok z rzędu i jest najniższa od 25 lat, a dług netto gigantów technologicznych rzadko kiedy przekracza EBITDA. Na problemy sektora publicznego również bym nie liczył, ponieważ w odwodzie wciąż pozostają banki centralne z możliwością powrotu do skupu. Nawet w przypadku Polski, małego kraju o wysokim deficycie, nie widać strachu. Spread obligacji w relacji do Czech, Niemiec czy USA pozostaje na zeszłorocznym bądź niższym poziomie, a popyt na aukcjach pozostaje wysoki. Warto jednak patrzeć na Francję, ponieważ przyszłoroczny pojedynek Le Pen vs Melenchon może rozbudzić obietnice stymulacji fiskalnej.