Wrześniowy wskaźnik CPI zaskoczył rynki niepożądanym przyspieszeniem do 3,7 proc. r/r (inflacja bazowa wzrosła do 2,6 proc.), co było napędzane przede wszystkim rosnącymi cenami paliw oraz uporczywie wysokimi kosztami najmu i utrzymania mieszkań.Taki jastrzębi obrót spraw brutalnie weryfikuje nadzieje na dłuższą pauzę w działaniach Rezerwy Federalnej, realnie podnosząc prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych jeszcze w październiku.

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Wizja dłuższego utrzymania wysokich kosztów finansowania to oczywisty balast dla wyśrubowanych wycen spółek technologicznych, na co nakładają się rosnące obawy o rentowność i skalę finansowania gigantycznych inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Z drugiej strony, nie można zapominać, że w ujęciu długoterminowym wciąż znajdujemy się w ramach bazowego, bardzo silnego trendu wzrostowego. Ponadto rozpędzający się sezon publikacji wyników finansowych spółek za trzeci kwartał może stanowić ważny czynnik stabilizujący, wspierający obóz kupujących w konfrontacji z negatywnymi odczytami z gospodarki.

W tak zdefiniowanym otoczeniu fundamentalnym warto przyjrzeć się z bliska sytuacji technicznej indeksu NASDAQ, gdzie obraz rynku pozostaje nadal pozytywny, choć popyt napotyka na coraz wyraźniejsze przeszkody.

W ostatnich dniach obserwowaliśmy nieudaną próbę sforsowania wyraźnie respektowanego oporu Fibonacciego: 27350–27550 pkt. Podaż uaktywniła się w tej strefie, skutecznie hamując zapędy kupujących. Co więcej, nawet w przypadku ewentualnego wybicia i kontynuacji dominującego trendu wzrostowego, stosunkowo niedaleko przebiega niezwykle wymagający węzeł: 28136–28260 pkt. To właśnie tam koncentrują się projekcje prospadkowego, symetrycznego układu harmonicznego XABCD, co w tej chwili jest dość szeroko komentowane przez analityków technicznych. Z rynkowego punktu widzenia stanowi to naturalne miejsce, w którym obóz niedźwiedzi może zacząć budować swoją przewagę. Natomiast w obecnej sytuacji, w ujęciu krótkoterminowym, spore znaczenie należy przypisać strefie wsparcia: 26400–26460 pkt, zbudowanej na bazie zniesienia 38,2 proc. Jej wybicie mogłoby okazać się przysłowiowym katalizatorem, napędzającym podaż do kolejnych, bardziej agresywnych akcji.

Tymczasem na rynku długu obserwujemy interesujące przetasowania techniczne, mające bezpośredni wpływ na apetyt na ryzyko. Analizując rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich, warto odnotować punkt zwrotny w eksponowanym przeze mnie wielokrotnie rejonie: 5,41–5,45 proc., co wyznaczyło dołek na samych obligacjach (które podążają odwrotnie do rentowności). Ważne znaczenie na wykresie mają obecnie okolice 5,04 proc. Jest to silne wsparcie Fibonacciego, wytyczone między innymi na bazie zniesienia 23,6 proc. oraz symetrii. Jego wybicie powinno utrwalić odreagowanie wzrostowe na obligacjach, co w praktyce oznaczałoby dalszy spadek rentowności i potencjalną ulgę dla akcji. Ponieważ jest to jednak wielowymiarowa zapora popytowa, obóz byków ma prawo w tym rejonie aktywnie bronić wyższych rentowności. Tak czy inaczej, choć na Wall Street sentyment wciąż sprzyja bykom, na rynkach azjatyckich widać już wyraźne rysy – koreański benchmark KOSPI, obciążony gigantyczną wyprzedażą sektora półprzewodników, znajduje się już w fazie średnioterminowej tendencji spadkowej, co stanowi obiektywny czynnik ryzyka, którego globalny kapitał nie powinien całkowicie ignorować.