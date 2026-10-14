We wrześniu saldo wpłat do funduszy obligacji w Polsce wyniosło -1,79 miliarda złotych. To trzeci miesięczny „minus” funduszy dłużnych w tym roku. Poprzednie były dobrym momentem do zakupu.

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Zacznijmy od szerszej historii. Wzrost inflacji i stóp procentowych w latach 2021-22 doprowadził do największej przeceny w historii polskich obligacji. Indeks TBSP od szczytów z początku 2021 r. do dołków z października 2022 r. stracił około 25 proc. Tak długa i niespodziewana bessa instrumentów ocenianych jako „te bardziej stabilne” spowodowała emocje inwestorów i odpływy z funduszy obligacji, które trwały 20 miesięcy – od maja 2021 r. do końca 2022 r. Później saldo wpłat wróciło na plus, czemu mogła pomóc szybka poprawa wyników – w samym listopadzie 2022 r. indeks TBSP zyskał 6,9 proc. Od stycznia 2023 r. napływ nowych środków do funduszy obligacji trwał nieprzerwanie 38 miesięcy. Po trzech miesiącach „rozruchu” miesięczne saldo nie spadło ani razu poniżej 1 mld zł, a w kilku miesiącach przekroczyło nawet 5 miliardów. Co cieszy najbardziej, inwestorzy wstrzelili się ze swoimi wpłatami w silną hossę rynku długu. Wyniki indeksu TBSP w latach kalendarzowych 2023-25 to po kolei +12,8 proc., +3,3 proc., +9,5 proc.

„Obligacyjne eldorado” zatrzymało się w marcu, 3,2-procentową korektą indeksu TBSP, czemu towarzyszyło 6,7 mld zł umorzeń netto z funduszy dłużnych w tamtym miesiącu. Ci, którzy swoich jednostek uczestnictwa nie umarzali, zobaczyli powrót wycen na nowe rekordy już w lipcu. Ostatnie trzy miesiące to jednak znów okres osuwania się cen obligacji wraz z przeciągającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie i rosnącymi cenami ropy i gazu. W momencie pisania tego artykułu cena tego drugiego osiągnęła tegoroczne maksima, w okolicy 87 euro za MWh.

Czy informacja o wrześniowych odpływach z funduszy dłużnych wyznaczy lokalny dołek? To się okaże. Nie trzeba być w stałym kontakcie z prawnikami, żeby podkreślać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przyszłość jest niepewna nawet wtedy, gdy tygodnik The Economist na swojej okładce umieszcza pytanie „czy rynek obligacji wybuchnie?”, co przez niektórych jest traktowane jako silny anty-wskaźnik. Niemniej, rentowności zaczynają się stabilizować, w Polsce na poziomie 6,37 proc. dla 10-latek i stanowią pewien bufor na wypadek dalszego wzrostu cen surowców i inflacji. Te odsetki pomogły indeksowi TBSP mieć w tym roku wynik w okolicy zera, pomimo spadku cen papierów dłużnych. Patrząc historycznie, inwestowanie w kontrze do emocji inwestorów sprawdzało się dość dobrze. Zwłaszcza, jeśli ktoś podchodzi do niego zgodnie ze sztuką, czyli buduje swój portfel z nastawieniem na dywersyfikację i perspektywę długoterminową.