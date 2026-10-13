Wysoki deficyt budżetowy, rosnące koszty obsługi zadłużenia oraz niepewność polityczna przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi budzą obawy o zdolność kraju do przeprowadzenia niezbędnej konsolidacji fiskalnej. Sytuację komplikuje pozycja rządu mniejszościowego Sébastiena Lecornu, który musi szukać poparcia dla budżetu w podzielonym parlamencie. Jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem, rząd może skorzystać z artykułu 49 ust. 3 konstytucji, pozwalającego na przyjęcie ustawy budżetowej bez głosowania nad jej treścią. Ceną będzie jednak ryzyko przyjęcia wotum nieufności, co oznaczałoby upadek gabinetu.

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W ostatnim czasie rentowność francuskich obligacji 10-letnich wzrosła niemal do 5 proc., przekraczając poziomy obserwowane na rynku obligacji greckich i włoskich. Warto jednak spojrzeć na problemy Francji w szerszym kontekście. Globalny rynek długu pozostaje wyjątkowo wrażliwy na ryzyko inflacji, podwyższone potrzeby pożyczkowe państw oraz perspektywę utrzymywania stóp procentowych na wysokim poziomie. Wzrost rentowności nie ogranicza się do Francji, lecz obejmuje również inne rynki obligacji. Inwestorzy coraz wyraźniej domagają się premii za ryzyko fiskalne. W takich warunkach lokalne problemy polityczne mogą wywoływać reakcje nieproporcjonalnie silne w stosunku do zmian samych fundamentów gospodarczych.

Co istotne, wzrost rentowności nie oznacza, że inwestorzy całkowicie odwrócili się od francuskiego długu. Wyniki aukcji z początku października wskazują, że zainteresowanie obligacjami pozostaje znaczące. Wskaźniki bid-to-cover dla czterech oferowanych serii wyniosły od 2 do 3. Popyt na francuskie obligacje skarbowe nadal istnieje, choć inwestorzy oczekują coraz wyższej premii za podejmowane ryzyko. Rynek nie zamyka zatem Francji dostępu do finansowania, lecz sprawia, że staje się ono znacznie droższe. Francja mierzy się z realnym problemem deficytu i niepewną ścieżką jego ograniczania, nie oznacza to jednak automatycznie, że stoi u progu kryzysu zadłużenia. Część obecnej presji może również odzwierciedlać globalne ograniczanie ryzyka, a nie wyłącznie ocenę wiarygodności kredytowej Francji.

Presja widoczna jest również na rynku walutowym. Kurs euro względem dolara wyraźnie się obniżył, a uwagę zwraca skrajne pozycjonowanie inwestorów. Krótkie pozycje netto spekulantów na kontraktach terminowych na euro wzrosły do poziomów niewidzianych od 2020 r. Wówczas skrajnie pesymistyczne nastawienie wobec wspólnej waluty poprzedzało zmianę trendu. Nie oznacza to, że historia musi się powtórzyć, ale tak jednostronne pozycjonowanie zwiększa ryzyko gwałtownego odbicia kursu eurodolara, jeśli pojawiłby się sprzyjający impuls, np. w postaci deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.