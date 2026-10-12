Niedawno Łukasz Rozbicki, mój kolega z MMP TFI, w tej rubryce analizował słabe tegoroczne zachowanie indeksu mniejszych spółek sWIG80 w porównaniu do mWIG40 i WIG20. Wyjaśniał to strukturą branżową indeksu i gorszymi wynikami finansowymi mniejszych podmiotów. Jednocześnie zaznaczył, że to w tym segmencie kryje się największy potencjał do uzyskania wysokiej stopy zwrotu przy inwestycji długoterminowej. Na pewno dotyczy to tych najlepszych małych spółek. Dla przykładu, w WIG20 znajdziemy trzy spółki, które kiedyś były członkami sWIG80 – Kruk, LPP i Modivo. Całkowita stopa zwrotu każdej z nich od momentu debiutu w sWIG80 to tysiące procent.

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Czy jednak tę prawidłowość można rozciągnąć na cały indeks, szczególnie w porównaniu do WIG20 i mWIG40? Intuicja podpowiada, że tak: małym podmiotom teoretycznie łatwiej przeskalować wielokrotnie biznes niż dużej korporacji. Wśród mniejszych giełdowych podmiotów nie ma publicznych ociężałych molochów, są tam raczej prywatne biznesy ściśle związane z rosnącym PKB kraju. Jednak analiza zmian wartości indeksu mówi co innego. Co prawda w poszczególnych latach miejsca w rankingu były różne, ale wynik sWIG80 jest niższy od dwóch pozostałych głównych indeksów GPW nie tylko w tym roku, ale też za ostatnie 5, a nawet 10 lat. W tym dłuższym okresie prowadzi mWIG40 z wynikiem 162 proc., za nim WIG20 145 proc., natomiast sWIG80 to 112 proc. Jakie są tego przyczyny? Czy to trwała tendencja? To nie tylko teoretyczne rozważania, odpowiedzi mogą pomóc np. przy doborze odpowiedniego ETF do portfela.

Pytanie nadaje się na większą pracę badawczą, z którą chętnie bym się zapoznał. Moja robocza hipoteza jest taka, że na niekorzyść sWIG80 działa liczebność indeksów. Najlepsze, szybko rosnące spółki dosyć szybko osiągają wielkość kwalifikującą je do wyższego segmentu, który obejmuje 40 spółek – wystarczająco dużo, żeby zapewnić częstą rotację w obie strony, tzn. także pozbywać się spadających spółek. Natomiast awansujące gwiazdy, żeby dostać się do WIG20, muszą osiągnąć naprawdę duże rozmiary. Przykłady z ostatnich miesięcy: Answear czy Syn2bio przy wchodzeniu do sWIG80 miały ok. 0,5 mld zł kapitalizacji. Murapol, Polimex czy Creotech potrzebowały przekroczyć ok. 1,5 mld zł wartości giełdowej, by awansować do mWIG40, natomiast Tauron wypychający z WIG20 Orange miał wycenę już ok. 15 mld zł.

Na potwierdzenie mamy też studium przypadku trzech wymienionych na początku gwiazd. Każda z nich zdecydowaną większość swoich stóp zwrotu realizowała podczas pobytu w mWIG40. Dla przykładu kurs LPP w sWIG80 wzrósł z ok. 50 zł do 90 zł, natomiast przejście do WIG20 odbyło się już na poziomach prawie 100 razy wyższych, czyli ok. 8900 zł. Największe spółki wyraźnie wyhamowują swój wzrost, zarówno patrząc na zyski jak i na zmianę kursu. Ten ostatni efekt dodatkowo wzmacnia ograniczenie w udziale pojedynczej spółki w indeksie. Bez tego limitu wartość WIG20 byłaby jeszcze większa. Wstępny wniosek tego ćwiczenia jest następujący: najlepiej kupić ETF na mWIG40.