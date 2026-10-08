Krajowe indeksy dużych i średnich spółek zyskiwały w tym czasie na wartości, chociaż dla średnich spółek ostatnie miesiące były okresem swego rodzaju zadyszki, podczas gdy równolegle duże spółki pobiły historyczne rekordy z pierwszej dekady XXI wieku. Dużo mniej dynamicznie, ale również na plus zamknęły okres ostatnich 5 miesięcy indeksy ze Stanów Zjednoczonych. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak zacięcie się tej maszynki wzrostowej, co może sugerować, że historycznie bardzo dobry IV kwartał może w tym roku okazać się trudniejszy, niż można było oczekiwać.

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Główne czynniki ryzyka to tradycyjnie już od kilku miesięcy sytuacja na Bliskim Wschodzie, wzrosty rentowności obligacji oraz związane z oboma czynnikami wzrosty oczekiwań inflacyjnych. Odnośnie do pierwszego czynnika, jeszcze niedawno można było zakładać, że w świetle zbliżających się wyborów połówkowych w USA sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie miała szansę się uspokoić. Ostatnie ataki na tankowce w Cieślinie Ormuz sprawiają, że możliwa staje się dalsza eskalacja militarna sytuacji, co bezpośrednio przekłada się na sytuację na rynku długu oraz wzrosty cen ropy. Rentowności obligacji w USA biją kolejne wieloletnie rekordy, obligacje 10-letnie zanotowały w tym tygodniu najwyższy poziom od 24 lat i najsilniejszy kwartalny wzrost od połowy lat 90. XX w. Na ten moment indeksy amerykańskie bronią się pomimo rekordowych rentowności obligacji, ale dzieje się tak z uwagi na silną koncentrację rynku opartą o kilka największych spółek IT. Szeroki rynek amerykański już odczuwa skutki droższego długu. Jeśli dodamy do tego planowane bardzo duże emisje długu korporacyjnego na sfinansowanie rosnących inwestycji w sztuczną inteligencję, to obraz na IV kwartał wcale nie rysuje się rewelacyjnie. Warto również pamiętać, że za moment amerykańskie spółki rozpoczną sezon publikacji wyników kwartalnych. Tutaj, patrząc na ostatnie nastroje inwestorów, warto pamiętać o kilku aspektach. Po pierwsze, sezon rozpoczynamy na rekordowych poziomach indeksów, co stało się w ostatnich latach normą. Wysokie rentowności długu, jeśli utrzymają obecne trendy, mogą hamować potencjalne wzrosty i powodować podwyższoną nerwowość inwestorów w przypadku publikacji niespełniających i tak wyśrubowanych oczekiwań rynku. Nie wiem też, w jakim stopniu rynek zdyskontował rysującą się od kilku miesięcy nową doktrynę Fedu, której skutkiem będzie prawdopodobnie utrzymanie stóp procentowych na wyższych poziomach przez dłuższy okres. To wszystko sprawia, że w IV kwartał wchodzimy w umiarkowanie optymistycznych nastrojach, co paradoksalnie może nie okazać się złe dla rynków.