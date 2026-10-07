Rynek często zaskakuje i w moim odczuciu jest coraz szybszy, co jest wymagające dla jego uczestników. Wakacje na GPW miały być okresem flauty, a tylko w samym lipcu WIG20 wzrósł o ponad 11 proc. Wrzesień miał być miesiącem korekty, a zakończył się 4-proc. wzrostem. Jednym z argumentów za mocnym zachowaniem indeksu polskich blue chipów były mocne wyniki Allegro, oczywiście wraz z pozytywnymi oczekiwaniami spółki na drugie półrocze oraz trwającym skupem akcji, dobre wyniki PGE czy wzrost oczekiwań inflacyjnych, które wspierają sentyment do banków. Co ciekawe, argumenty strony podażowej są również istotne, czyli 20-proc. wzrost WIG20 od końca czerwca do początku października był zbyt dynamiczny i wymaga co najmniej schłodzenia przez płaską korektę. Globalne obawy o inflację i podnoszenie stopy referencyjnej przez kluczowe banki centralne, w tym przede wszystkim Fed, powodują umocnienie USD oraz słabość euro i złotego. Właśnie kanał walutowy często był katalizatorem taktycznego schłodzenia. Warto dodać, że prognozowane dla WIG P/E rzędu 11,5x jest zbliżone do 20-letniej średniej i oznacza, że wyceny są z grubsza umiarkowane, czyli że nie jest ani super drogo, ale też nie jest bardzo tanio. Oczywiście bardziej godziwe wyceny są w segmencie WIG20, który jest domeną inwestorów zagranicznych, natomiast niskie wyceny są w segmencie sWIG80 i bardzo niskie poniżej sWIG80. Ponieważ październik jest na GPW okresem z ograniczoną liczbą raportów okresowych, to uwaga inwestorów będzie koncentrowała się na geopolityce, danych makro i początku sezonu wyników w USA – start 13 października (GS, Citigroup, JP Morgan czy Wells Fargo).

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