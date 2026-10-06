Należy jednak zwrócić uwagę, że znacznie zmniejszyła się „szerokość” rynku, a pod powierzchnią indeksu rozpoczęła się korekta. Dowodem na to jest fakt, że indeks S&P 500 o równych wagach przecenił się w poprzednim miesiącu o ponad 5 proc. Co ciekawe, liczba spółek notujących roczne minima przekroczyła liczbę spółek notujących roczne maksima, pomimo że indeks S&P 500 znajduje się blisko szczytów.

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Lada moment uwaga inwestorów ponownie przeniesie się na rozpoczynający się sezon wyników kwartalnych w USA. Według konsensusu analityków zysk na akcję spółek z indeksu S&P 500 miał w III kwartale wzrosnąć o 27 proc. r/r, choć biorąc pod uwagę fakt, że prognozy często okazują się zbyt ostrożne, możliwy jest wzrost przekraczający 30 proc. Należy jednak zaznaczyć, że ponad połowa wzrostu zysków ma pochodzić od spółek związanych z infrastrukturą AI. Łącznie 10 największych spółek ma odpowiadać za niemal 70 proc. wzrostu zysków.

Wysokie rentowności nadal spędzają sen z powiek zarówno inwestorom na rynku obligacji, jak i akcji. Przebicie przez amerykańskie 10-latki poziomu 5 proc. było wydarzeniem, obok którego trudno było przejść obojętnie. W ciągu miesiąca odsetek spółek z indeksu S&P 500 znajdujących się powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej obniżył się z 75 proc. do ok. 45 proc. Zjawisko to z jednej strony można interpretować jako schłodzenie rynku, co jest argumentem na korzyść byków, z drugiej zaś uzasadnione mogą być obawy o kontynuację niesprzyjających tendencji w październiku.

Coraz więcej sondaży wskazuje na porażkę Republikanów w wyborach połówkowych. Utrata przez nich większości w Izbie Reprezentantów wydaje się przesądzona już od dłuższego czasu, jednak w ostatnich tygodniach coraz więcej sondaży zaczęło także wskazywać na scenariusz utraty większości w Senacie. Trudno zakładać, by Teheran, widząc te sondażowe trendy, był skłonny przed wyborami na poważnie powrócić do stołu negocjacyjnego, robiąc przy tym prezent Republikanom. Wydaje się, że otwartość Iranu na rozmowy powinna być zdecydowanie większa po wyborach połówkowych. Należy pamiętać, że z uwagi na rosnące przepływy przez cieśninę Ormuz okno negocjacyjne dla Iranu również stopniowo zaczyna się zamykać.

Geopolityka może zatem na ostatniej prostej roku jeszcze bardziej uwidocznić statystyki sugerujące, że strategia kupowania akcji tuż po wyborach połówkowych w USA jest sprzyjająca dla byków. Co ciekawe, w ostatnich pięciu dekadach od wyborów połówkowych indeks S&P 500 w skali kolejnego roku zyskiwał średnio ok. 13 proc., a jego stopa zwrotu zawsze była dodatnia w tym horyzoncie czasowym. Można zatem stwierdzić, że IV kwartał inwestorzy powinni podzielić na dwie części: przed i po wyborach połówkowych.