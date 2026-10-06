Utrzymujące się napięcia geopolityczne oraz wysokie ceny surowców energetycznych powodują dalszy wzrost inflacji. Ostatni odczyt za wrzesień wyniósł 4 proc. i był najwyższy od czerwca 2025 r.. Rząd przywrócił program CPN, co przełożyło się na szybkie spadki cen paliw na stacjach benzynowych, a w październiku może obniżyć inflację konsumencką i w efekcie pozostanie ona poniżej 4 proc.

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W tym tygodniu kluczowe będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek nie spodziewa się zmiany parametrów polityki monetarnej. Jednak ostatnie wystąpienie prezesa Glapińskiego sugeruje jastrzębią zmianę. Prezes NBP podkreślił konieczność dbałości o stabilność cen i takiego prowadzenia polityki pieniężnej, które nie dopuści do utrwalenia się inflacji powyżej pasma dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego pomimo aktualnych wyzwań. Inwestorzy będą więc bacznie wczytywać się w komunikat po posiedzeniu RPP oraz wsłuchiwać się w słowa prezesa podczas konferencji. Kontrakty terminowe na stopę procentową wyceniają do końca roku wzrost stopy referencyjnej do 4,1 proc. Przekłada się to więc na więcej niż jedną podwyżkę.

Decydujące dla kosztu pieniądza w tym roku będzie prawdopodobnie dopiero listopadowe posiedzenie RPP. Wówczas członkowie Rady zapoznają się z najnowszą projekcją inflacji, która najprawdopodobniej pokaże wyraźnie podwyższoną ścieżkę inflacji.

Jeszcze na początku ubiegłego tygodnia kontrakty terminowe FRA wyceniały ponad pięć podwyżek stóp procentowych w ciągu najbliższego roku ze stopą referencyjną przekraczającą 5 proc. pod koniec 2027 r.. Ponowne uruchomienie programu CPN zmniejszyło te oczekiwania. Aktualnie inwestorzy spodziewają się wzrostu kosztu pieniądza o 100 pkt. baz. Jednocześnie ekonomiści ankietowani przez Bloomberga w większości oczekują, że w tym roku stopy procentowe pozostaną bez zmian.

Zmiana retoryki banku centralnego przyczyniła się do umocnienia krajowych obligacji skarbowych. Na początku zeszłego tygodnia rentowności dziesięciolatek przekroczyły 6,4 proc. i były najwyższe od lutego 2023 r. Słabo zachowywały się też krajowe papiery pięcioletnie, których dochodowość przebiła 6 proc. Jastrzębia wypowiedź prezesa Glapińskiego oraz ponowne uruchomienie programu CPN wsparły notowania obligacji. W poniedziałek rano papiery dziesięcioletnie były handlowane blisko 6,25 proc., a pięcioletnie poniżej 5,85 proc. W ostatnim tygodniu polskie obligacje skarbowe należały do najlepiej zachowujących się papierów w Europie.