Szok energetyczny doprowadził już do podwyżek w USA i strefie euro, jednak Rada Polityki Pieniężnej konsekwentnie wskazywała na podażowy charakter inflacji. Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie oraz trwałe uszczuplenie mocy produkcyjnych rosyjskich rafinerii doprowadziły jednak do ryzyka utrwalenia się inflacji w Polsce powyżej górnego pasma odchylenia od celu inflacyjnego RPP, co wymusiłoby w końcu reakcję, aby nie odkotwiczyć oczekiwań inflacyjnych.

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Powrót CPN powinien jednak pozwolić utrzymać CPI w okolicach 3,5 proc.. W konsekwencji Rada ma silny argument, aby pozostawić stopę bez zmian przynajmniej w czasie trwania tarczy, tj. do końca bieżącego roku. Kolejny argument za wstrzemięźliwością to wrześniowe dane, wg których inflacja bazowa spowolniła do 3 proc. r/r. Rynek pozostaje jednak bardziej sceptyczny. Mimo zauważalnej korekty w reakcji na niższe od oczekiwań odczyty PCE w USA kontrakty FRA 3x6 wskazują 4,18 proc., zaś FRA 9x12 4,72 proc. Odejście od oczekiwań rynku może doprowadzić do presji na polskiego złotego, który i tak już wyraźnie się osłabił – zgodnie z globalnymi trendami. Słabszy złoty byłby kolejną cegiełką do wyższej inflacji, chociaż nie wydaje się, aby był to czynnik mogący przechylić szalę w stronę podwyżek. Presja walutowa byłaby jednak miodem na serce spółek przemysłowych, które wobec coraz bardziej optymistycznych sygnałów z niemieckiej gospodarki mogłyby dodatkowo poprawić swoją pozycję konkurencyjną. Najważniejszą kwestią dla warszawskiej hossy jest jednak reakcja blue chips na ewentualną kontynuację wyprzedaży złotego. Wrzesień pod tym względem był ewenementem, a polskie banki umocniły się nawet względem europejskich odpowiedników. Optymiści mogliby powiedzieć, że premia jest całkowicie uzasadniona, zważywszy na wyraźnie wyższą stopę zwrotu z kapitału czy bardziej sprzyjające otoczenie gospodarcze w postaci wzrostu PKB, podaży pieniądza czy akomodacyjnej polityki fiskalnej. Pesymiści wskażą jednak, że ryzyka geopolityczne się intensyfikują, a podwójne zwycięstwo demokratów w wyborach mid-terms może dodatkowo zachęcić globalny kapitał do odpływu za ocean, gdzie mnożniki nie są wygórowane. Asertywna postawa RPP może jednak być okazją na polskim rynku dłużnym, na którym rentowności 10-letnich obligacji skarbowych ponownie odbiły się od granicy 6,5 proc..