Ostatnim razem polskie obligacje skarbowe miały tak wysokie rentowności jak obecnie w marcu 2023 roku. Wtedy inflacja była na poziomie powyżej 16 proc. Wprawdzie spadała, a Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp, ale widmo drugiej rundy rosnących cen było poważnie brane pod uwagę. Co więcej, byliśmy świeżo po bankructwie Silicon Valley Bank w USA oraz ratowaniu szwajcarskiego Credit Suisse. Oba „popłynęły” na silnych podwyżkach stóp procentowych, które wypchnęły rentowności obligacji na wieloletnie maksima i pociągnęły ceny tychże obligacji mocno w dół.

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Dziś sytuacja na rynku długu jest dużo bardziej ustabilizowana. Wysokie deficyty i zadłużenie państw są wyzwaniem, ale z kategorii tych dobrze znanych od lat. Wzrost cen surowców podbił inflację w ostatnich miesiącach, jednak nie widać efektów drugiej rundy, czyli przełożenia inflacji surowcowej na dobra i usługi. W Stanach Zjednoczonych inflacja bazowa spadła z 2,9 proc. w maju, do 2,4 proc. w sierpniu. Wrześniową podwyżkę stóp przez Rezerwę Federalną wymusiły dobre dane z Ameryki w sierpniu – konkretnie wzrost zatrudnienia powyżej oczekiwań oraz odbicie sprzedaży detalicznej po lipcowym spadku. Jednak oczekiwania, że w perspektywie 12 miesięcy te stopy pójdą w górę o około 1 punkt procentowy wydają się przesadzone. Po części mogą być powiązane z jastrzębimi wypowiedziami Kevina Warsha. Cóż innego miałby mówić nowy szef Rezerwy Federalnej, jeśli inflacja w USA utrzymuje się powyżej 2-procentowego celu od lutego 2021 roku. Na ten stan rzeczy wpłynął ciąg szoków, począwszy od popandemicznego odbicia, przez energetyczny, celny, a w tym roku znów energetyczny i związany z szybkim budowaniem infrastruktury sztucznej inteligencji. Kiedy wyjdziemy z tego ciągu negatywnych wydarzeń, stopy i rentowności znów będą miały przestrzeń do zejścia niżej. W Europie sytuacja wygląda podobnie. Na ten moment efektów drugiej rundy też nie widać, a ostatnią podwyżkę stóp przez Europejski Bank Centralny można uznać za sygnał gotowości do zwalczania wzrostu cen, gdyby wymykał się spod kontroli. Ustabilizowanie się tempa wzrostu gospodarki Starego Kontynentu na poziomie około 1 proc. rocznie daje EBC przestrzeń do takich decyzji.

Dylematy inwestorów obligacyjnych wydają się w ogóle nie kłopotać właścicieli akcji. Pewnie dlatego, że umiarkowana inflacja szkodzi rynkowi długu, a rynek papierów udziałowych ją lubi. Daje ona firmom możliwość przerzucania kosztów na konsumentów i poprawy marż. Dodatkowo, nadal jesteśmy w fazie monetyzacji sztucznej inteligencji i nie widać, żeby ten trend miał spowalniać, a tym bardziej się zatrzymać.