Paradoksalnie, w samym środku „AI trade” Meta plasowała się za resztą Mag7, a jej dyskonto mnożnikowe rosło. Zuckerbergowi znów zarzucano „odtwórczy” umysł i „przepalanie” miliardów na kolejną technologiczną obsesję. Od lat patrzę na niego inaczej: jako na CEO, który potrafi postawić miliardy na własną wizję przyszłości i trzymać się jej nawet wtedy, gdy rynek uważa ją za absurdalną. Kto by pomyślał, że gigantyczny CAPEX zamiast finansować kolejny Metaverse pomoże stworzyć najciekawszy konsumencki produkt AI?

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Punktem zwrotnym w rynkowej narracji okazał się opracowany przez MSL osobisty agent Muse, którego twarzą został pluszowy stworek Jolly. Wang pokazał nam pełnoprawnego agenta, który w przeciwieństwie do popularnych chatbotów nie tylko generuje odpowiedzi, ale wykonuje za użytkownika całe zadania: rezerwuje hotel, wybiera restaurację czy robi research przed zakupem walizki. Premiera okazała się spektakularnym sukcesem. W pierwszych 12 dniach Muse zanotował 1,8 mln pobrań na iOS w USA i Kanadzie, wobec 1,3 mln ChatGPT w analogicznym okresie, i wspiął się na szczyt App Store. Od wielu miesięcy do Zucka ustawiała się kolejka chętnych na część zabezpieczonych przez Metę mocy obliczeniowych, a on konsekwentnie przekonywał, że spółka potrzebuje go na wewnętrzne potrzeby. Na długo w pamięci pozostanie mi sesja z 1 lipca, kiedy sama pogłoska o możliwej odsprzedaży mocy na zewnątrz wystrzeliła w górę Metę o blisko 10 proc., jednocześnie przeceniając CoreWeave o 14 proc. i Nebiusa o 17 proc. Ostatnie tygodnie pokazały, dlaczego spółka tak kurczowo trzymała się zabezpieczonych mocy. Muse jest pierwszym namacalnym produktem, który zaczyna uzasadniać skalę zabezpieczonych przez Metę mocy obliczeniowych. Gigantyczny CAPEX, który przez ostatnie kwartały ciążył wycenie, zaczyna wreszcie wyglądać jak strategiczne aktywo.

W całej historii podnoszenia CAPEX-u najśmieszniejsze jest jednak to, że Meta nie musi dziś optymalizować Muse pod ARPU, tylko pod adopcję i DAU. Hojny free tier pozwala jej de facto „rozdawać tokeny” i traktować część własnych mocy obliczeniowych jak ekonomiczny odpowiednik CAC-u: zamiast płacić za użytkownika klasycznym marketingiem, Meta może subsydiować jego pierwsze miesiące z agentem, budować nawyk i dopiero później myśleć o monetyzacji. Dla asset-light AI labu, który każdy kolejny workload musi kupić od zewnętrznego dostawcy, taka strategia znacznie szybciej i boleśniej uderza w RZiS.

Choć od sierpniowego dołka kurs wzrósł o ponad 40 proc., to bardziej uwertura niż owacje końcowe. Amazon, zasłaniając się regulaminem, odciął Muse od swojej platformy, co mówi nam więcej o realnej skali zagrożenia niż jakikolwiek benchmark. Agent, który robi research, porównuje oferty i wybiera produkt, zaczyna przejmować najcenniejsze aktywo marketplace’ów: relację z klientem. Zuckowi udało się zbudować platformę, która wdziera się między konsumenta a przeglądarkę. Przed Metą otworzyło się krótkie okno, żeby tę pozycję utrwalić. Główna linia frontu przebiega dziś przez enterprise i tzw. power users, gdzie Anthropic narzuca tempo, a OpenAI coraz wyraźniej przesuwa środek ciężkości w tę samą stronę. Meta może więc grać na własnych warunkach, wykorzystując zabezpieczoną moc obliczeniową i gigantyczną dystrybucję do maksymalizacji adopcji, zanim konkurenci rzucą pełne siły na konsumenta. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Meta od wielu miesięcy pozostaje największą pozycją w moim portfelu. Ostatnie tygodnie tylko utwierdziły mnie, dlaczego.