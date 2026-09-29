Nic nie trwa wiecznie, nawet negatywne nastawienie do branży energetycznej. Dotychczas brak dywidend, duże ryzyko regulacyjne, duży udział w wynikach węglowej energii, obawy o gigantyczne nakłady inwestycyjne czy niepewność wynikająca z wpływu Skarbu Państwa implikowały niskie wyceny mnożnikowe oraz brak przesłanek do zmiany odbioru branży przez inwestorów. Przy czym rewolucja AI czy zmiany klimatu powodują, że coraz częściej uwypuklają się wąskie gardła w niedoborze stabilnych źródeł energii elektrycznej, wąskie gardła w infrastrukturze przesyłowej czy wąskie gardła w zakresie magazynowania energii elektrycznej. Nie bez znaczenia jest również kwestia strategicznego bezpieczeństwa energetycznego czy bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. Jednakże w ostatnich kwartałach postępuje zmiana percepcji czy też akcja reaktywacja.

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Dla przykładu na początku 2020 r., czyli w okresie pandemii, WIG-energia był notowany z ceną do wartości księgowej (P/BV) 0,20, natomiast ostatnimi czasy indeks jest handlowany z mnożnikiem 0,76. Duża zmiana nastąpiła również według mnożnika cena do zysku (P/E), który wzrósł z ~3 na początku 2020 r. do ~7,3 obecnie. Skokowa zmiana nastąpiła również na poziomie EV/EBITDA, który wzrósł z ekstremalnego 1,0 w 2020 r. do ~4,9 aktualnie – co i tak jest niskim poziomem.

W uproszczonym podejściu według analizy technicznej wykres WIG-energia tworzy formację odwróconej głowy z ramionami i jest w trakcie formowania finalnego prawego ramienia.

Tak duże zmiany, w tym głównie wzrost mnożnika EV/EBITDA są następstwem niższej premii za ryzyko, wyższej regulacyjnej wartości aktywów – wyższej wartości aktywów wykorzystywanych do świadczenia usług regulowanych – głównie dystrybucji energii czy też zmiany wyceny spółek i odchodzenia od prymatu metodologii ESG na rzecz wyceny według sumy części (SOPT). Oczywiście powyższe tendencje zbiegły się w czasie ze spadkiem długu netto do EBITDA z 2,5 w 2020 r. do 1,2 po I połowie 2026 r. oraz poprawą cash flow części elektrowni konwencjonalnych. W ostatnim czasie wysoka marża z generacji prądu z węgla (CDS powyżej 100 PLN/MWh) silnie wspiera wyniki dawnych outsiderów. Globalnie znamiennym faktem jest, że Fortum podpisał umowę z Google (PPA) na 22 lata na dostawę energii elektrycznej z elektrowni, która była szykowana do zamknięcia. Innymi słowy rewolucja AI i prognozowany wzrost popytu na stabilne źródła prądu zmienia percepcję branży energetycznej. W polskim wymiarze wchodzimy w ciekawy okres, gdy coraz bardziej widoczna będzie generacja prądu z morskich farm wiatrowych, a krajowy lider branży szykuje się do publikacji strategii i jest jedną z mocniejszych spółek na GPW w ostatnich tygodniach, czyli WIG-energia – reaktywacja.