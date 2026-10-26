Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego, mimo zapowiedzi schyłku, Otwarte Fundusze Emerytalne notują rekordowe stopy zwrotu.

Jak wyniki inwestycyjne OFE wypadają na tle waloryzacji konta w ZUS, funduszy akcji i indeksów giełdowych.

Które mechanizmy systemowe powodują spadek liczby członków i odpływ kapitału z OFE.

Jaka przyszłość czeka OFE w kontekście braku zmian legislacyjnych i rozwoju alternatywnych programów oszczędnościowych.

Otwarte Fundusze Emerytalne, które zajmują się gromadzeniem i inwestowaniem pieniędzy swoich członków, razem z subkontem w ZUS tworzą drugi filar publicznego systemu emerytalnego. Komisja Nadzoru Finansowego pokazała w ostatnich dniach sporo świeżych danych na ich temat. Dobrych danych.

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Stopy zwrotu OFE

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za ostatnie trzy lata, czyli za okres od 29 września 2023 do 30 września 2026 r. sięgnęła 128,4 proc. To wyraźnie więcej niż w poprzednim badanym okresie. KNF podaje dane na ten temat dwa razy do roku. W poprzednim komunikacie, z kwietnia, średnia ważona stopa zwrotu za okres trzech lat liczonych od końca marca 2023 r. do końca marca 2026 r. wyniosła 105,7 proc.

Foto: GG Parkiet

W najświeższym badanym okresie, tym do końca września 2026 r., najwyższą stopę zwrotu osiągnął PKO BP Bankowy OFE, ponad 139 proc. Za nim znalazły się OFE PZU „Złota Jesień” z wynikiem nieco ponad 131 proc. oraz Nationale-Nederlanden OFE ponad 129,5 proc. Powyżej średniej był jeszcze OFE Pocztylion ze stopą nieco ponad 129,4 proc. Pozostałe fundusze miały tylko nieznacznie gorsze wyniki i wszystkie wyraźnie przebiły poziom 120 proc.

Z wcześniejszych danych KNF wynikało, że średnia stopa zwrotu wypracowana przez OFE za 2025 r. wyniosła blisko 42 proc. Najwyższa stopa zwrotu wyniosła wtedy 45 proc., a najniższa 40 proc. Z kolei w okresie ostatnich 5 lat, do końca 2025 r., OFE wypracowały średnią stopę zwrotu na poziomie 125 proc., czyli o 81 pkt.. proc. wyższą od skumulowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w analogicznym okresie.

Foto: GG Parkiet

Warto tu jeszcze przywołać raport „Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania” przygotowany przez Analizy Online. Badał on okres od lutego 2014 r. (momentu zmiany profilu inwestycyjnego OFE na akcyjny) do stycznia 2026 r. Okazało się, że to OFE osiągnęły w nim wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) na poziomie aż 13 proc. w skali roku. To wynik lepszy zarówno od czystego, nieobciążonego kosztami indeksu WIG oraz WIG20TR, jak i waloryzacji konta głównego w ZUS oraz funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Te cztery wymienione formy jako jedyne przekroczyły jeszcze 11 proc. w skali roku. – W ponad 10-letnim horyzoncie czasowym OFE pokonały praktycznie wszystkie znaczące i zróżnicowane sposoby oszczędzania na emeryturę – ocenili autorzy raportu.

Wyliczyli, że zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych w badanym okresie 24 385 zł wyniósł 25 001 zł. Dla porównania, w tym samym czasie inne formy oszczędzania odnotowały niższe wyniki: fundusze akcji polskich wypracowały – 18 199 zł, fundusze akcji polskich MiŚ – 22 306 zł, a fundusze akcji globalnych – 13 521 zł. Odpowiednie wartości dla wskaźników giełdowych, inflacji, depozytów, konta i subkonta ZUS także okazały się niższe. A wyniki te byłyby pewnie jeszcze lepsze, gdyby badaniem objąć kolejne miesiące bieżącego roku, do września włącznie.

Aktywa OFE i portfele ich członków

Tu też świetne wiadomości. Wartość aktywów OFE bije bowiem kolejne rekordy. Dość powiedzieć, że podczas gdy na koniec zeszłego roku wynosiła ona 293,5 mld zł, to na koniec września 2026 r. było to 372,5 mld zł. Największa część tego tortu przypadła przy tym Nationale-Nederlanden OFE (nieco ponad 104 mld zł) i Allianz Polska OFE (przeszło 92,1 mld zł). Te dwie instytucje zgarnęły ponad połowę łącznych aktywów zgromadzonych na tym rynku. Jeśli doliczymy do tego trzecie w tym rankingu OFE PZU „Złota jesień” z jego niemal 49,7 mld zł, to okaże się, że trzy największe instytucje zgarniają 2/3 rynku OFE.

Foto: GG Parkiet

Kolejne miejsca w rankingu wartości aktywów zajmują Generali OFE (ponad 47,5 mld zł) i Vienna OFE (niemal 31,8 mld zł). Najmniejszy udział w tym rynku ma OFE Pocztylion z aktywami na poziomie blisko 6,5 mld zł.

Policzyliśmy, że wyniki te oznaczają, że na rachunku w OFE uczestnika tego programu było przeciętnie 27 122 zł. To wyraźnie więcej niż na koniec stycznia 2026 r., gdy średnia wartość rachunku wynosiła 22 282 zł.

Inwestycje OFE

Eksperci finansowi i emerytalni zgodnie zwracają uwagę, że wynikom OFE, stopom zwrotu, wzrostowi wartości aktywów, sprzyja utrzymująca się od czterech lat dobra koniunktura na rynkach finansowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Znakomita koniunktura na rynkach znacznie wsparła efektywność tych form inwestycji, które w jakiś sposób mogą partycypować w tym, co dzieje się na rynku akcji – komentowali autorzy wspomnianego już raportu o efektywności OFE.

Foto: GG Parkiet

To ważne w kontekście OFE, bo przeważająca część pieniędzy członków tych funduszy trafia za ich pośrednictwem właśnie na GPW. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec września 2026 r. aż 92,6 proc. portfela inwestycyjnego OFE (370,1 mld zł) stanowiły akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym co dawało 342,8 mld zł. Na akcje krajowe przypadało z tego przeszło 299,2 mld zł (81 proc.).

W skład portfela OFE wchodzą też obligacje, depozyty bankowe i inne papiery wartościowe.

Co dalej z OFE?

Mimo tak dobrych wyników, imponujących rekordów wartości aktywów i potężnych stóp zwrotu, przyszłość OFE nie rysuje się nazbyt optymistycznie. Czarne chmury zwiastujące problemy tego programu widać dziś przede wszystkim w danych o malejącej liczbie członków tego programu. W lipcu 2022 r. po raz pierwszy było ich mniej niż 15 mln. Na koniec stycznia 2026 r. liczba członków OFE spadła do około 13,9 mln osób. A na koniec września skurczyła się do nieco ponad 13,7 mln. Dzieje się tak dlatego, że OFE nie są już, jak to było na początku ich istnienia, programem obowiązkowym. Przynależność do nich jest dobrowolna i, jak pokazują dane, liczba ich nowych członków, zwłaszcza młodych, jest znikoma.

Zahamowanie rozwoju OFE pod względem wpływu nowych składek i zawierania nowych umów nastąpiło po zmianie przepisów w 2014 r. KNF przypomina, że obecnie do OFE można przystąpić, w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy (lub innej działalności zarobkowej podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu). Jeśli ten termin minie, zapisanie się do OFE staje się możliwe dopiero podczas tzw. okna transferowego. Okno transferowe OFE to wyznaczony ustawowo okres, w którym ubezpieczeni mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej. Dotyczy to jej niewielkiej części, stanowiącej 2,92 proc. wynagrodzenia butto. Okna transferowe otwierane są regularnie co 4 lata (z wyjątkiem 2020 r., kiedy z powodu epidemii Covid-19, nie było możliwości dokonania wyboru), zawsze na okres 4 miesięcy, od 1 kwietnia do 31 lipca. Ostatnie okno transferowe miało miejsce w 2024 r., zaś najbliższe otworzy się w 2028 r. Podczas otwartego okna transferowego do ZUS można złożyć oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS. Oświadczenia nie muszą składać ubezpieczeni, którzy nie zmieniają decyzji podjętej w poprzednim oknie transferowym. Dodatkowym ograniczeniem w oknie transferowym ZUS-OFE jest wiek o 10 lat niższy od powszechnego wieku emerytalnego. To oznacza, że kobiety, które ukończyły 50. rok życia i mężczyźni po 55. roku życia, nie mogą dokonać już zmiany.

Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez ubezpieczonego rozpoczyna się proces stopniowego przenoszenia środków zgromadzonych w OFE na subkonto w ZUS, jest to tzw. suwak bezpieczeństwa. Ma on służyć zabezpieczeniu oszczędności osób zbliżających się do emerytury przed nagłymi zawirowaniami na rynkach finansowych, które mogłyby uszczuplić ich kapitał emerytalny. Jak pokazują dane za pośrednictwem suwaka z Otwartych Funduszy Emerytalnych odpływają coraz większe kwoty. Podczas gdy w 2025 r. z ZUS do OFE napłynęło 4,8 mld zł, to w ramach suwaka wypłynęło 11,9 mld zł. Saldo tych przepływów było więc ujemne. Podobnie będzie w tym roku. Tylko w pierwszym półroczu 2026 r. OFE przekazały do ZUS 7,5 mld zł. Szacuje się, że w całym roku będzie to 15 mld zł. Natomiast w drugą stronę popłynie 4-5 mld zł.

Sytuacja taka, jeśli przepisy się nie zmienią, skazuje OFE na powolne umieranie. – Niestety kolejne roczniki członków przechodzą na emeryturę, a otwarte fundusze emerytalne, w związku z zakazem z 2014 r., nie mogą prowadzić działań zmierzających do pozyskania nowych uczestników. Powoduje to systematyczny spadek liczby członków OFE, co w połączeniu z mechanizmem suwaka bezpieczeństwa prowadzi do powolnego wygaszania tego systemu – komentowała tę sytuację podczas prezentacji raportu o efektywności OFE Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE, prezes zarządu IZFiA.

Jej zdaniem byłaby to ogromna strata, ponieważ OFE są jedną z najtańszych w Polsce form pomnażania kapitału i mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi. Są też ogromnie ważnym graczem na polskim rynku akcji. – Szkoda byłoby stracić ten potencjał, dlatego warto zastanowić się, co można zrobić, by OFE dalej przynosiły korzyści przyszłym emerytom oraz gospodarce – mówiła prezes IGTE i IZFiA.

Takich apeli jest więcej, politycy jak dotąd nie podjęli jednak tego tematu. Liczą, że OFE zostaną zastąpione na naszym rynku kapitałowym przez rosnące w siłę Pracownicze Plany Kapitałowe (wartość zgromadzonych w nich aktywów zbliża się do 60 mld zł i systematycznie rośnie) oraz zupełnie nowy produkt, czyli Osobiste Konto Inwestycyjne, które ruszy z początkiem przyszłego roku.