Analitycy NBP nie mieli prostego zadania. Przygotowana przez nich projekcja inflacji może stracić aktualność zaraz po nowym roku, w zależności od tego, czy rząd przedłuży program CPN obniżający ceny paliw na stacjach benzynowych, czy też uzna go za zbędny lub zbyt drogi. Przy aktualnych notowaniach ropy (poniżej 90 USD za baryłkę ropy crude) i spadkowym trendzie, bardziej prawdopodobny wydaje się ten drugi scenariusz i taki właśnie został rozpisany w najnowszej projekcji inflacji. Nie dlatego, że analitycy NBP obstawili w nim notowania ropy, ale dlatego, że rozporządzenie w sprawie obniżek podatku od paliw wygasa z końcem roku.

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Wynik inwestycji w obligacje oszczędnościowe w oparciu o projekcję inflacji Foto: Parkiet

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3,1–5,3 proc.

Istnieje 50-proc. prawdopodobieństwo, że inflacja w 2027 r. znajdzie się w takim właśnie przedziale. Jest dość szeroki, ponieważ nie ma pewności, w którą stronę podąży inflacja. Poza cenami paliw wpływ na jej kształtowanie będą miały ceny energii (wysokość taryf nie została jeszcze ustalona), ceny żywności. Te ostatnie co prawda spadały w sklepach w 2026 r., ale w drugiej połowie roku zaczęły rosnąć na światowych rynkach, a wpływ drogiego gazu, nawozów i skutków El Niño nie został jeszcze w pełni ujawniony. Nie wiadomo też, czy rosnące ceny produkcji nie przełożą się w końcu na wzrost inflacji CPI. Z drugiej strony, tempo wzrostu gospodarczego spowolni (mniejsze tempo inwestycji finansowanych przez UE), presja płacowa już słabnie, a w przyszłym roku zadziała efekt wysokiej bazy w przypadku cen paliw. To dlatego prognozowanie inflacji na przyszły rok stało się tak trudne. Nie wiadomo, które siły przeważą.

Centralna ścieżka inflacji „przewiduje” jej wysokość na 3,8 proc. w IV kwartale 2027 r. i na 2,3 proc. w IV kwartale 2028 r. Przy tych wartościach obligacje oszczędnościowe indeksowane inflacją przyniosą realny zysk. Co więcej, za sprawą oczekiwanego wzrostu inflacji w przyszłym roku, ich średnie oprocentowanie przewyższy oprocentowanie oferowanych obecnie obligacji trzyletnich o stałym kuponie (4,4 proc.).

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A jeśli inflacja jednak skoczy?

Istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo, że inflacja pod koniec przyszłego roku przekroczy 3,8 proc., a w skrajnym scenariuszu projekcji przekroczy nawet 7 proc. Po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych obligacje indeksowane inflacją przyniosłyby w takim scenariuszu realną stratę w pierwszym roku inwestycji, ponieważ w pierwszym roku ich oprocentowanie jest stałe i z góry znane (4,75 proc. dla czterolatek i 5,35 proc. dla dziesięciolatek). Jednak ważniejsza od realnej straty w pierwszym roku inwestycji jest przewidywana tendencja spadkowa inflacji w kolejnych latach. Dzięki temu w drugi rok inwestycji obligacje indeksowane inflacją wejdą z podwyższonym oprocentowaniem i wynik ten zostanie skonfrontowany z obniżoną inflacją w kolejnym roku. W efekcie całkowity wynik i tak okaże się dodatni, oczywiście o ile przewidywania spadku inflacji w 2028 r. okażą się słuszne. Co przy tym istotne, już osiągnięcie przez inflację 3,8 proc. w IV kwartale przyszłego roku (to centralna ścieżka projekcji inflacji) pozwoli obligacjom indeksowanym inflacją wypracować wyższe odsetki niż obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu. To pierwsze takie założenie od wprowadzenia tych obligacji do sprzedaży w lipcu 2023 r. Dotąd to one zapewniały inwestorom wyższe zyski przy założeniu spełnienia założeń z projekcji inflacji.