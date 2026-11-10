Z tego artykułu dowiesz się: Ile wyniosła sprzedaż obligacji w październiku.

Czy w całym 2026 r. padnie rekord.

Jakie obligacje najchętniej kupują Polacy.

Czy to dobry czas na takie inwestycje.

Najwyższą w historii sprzedaż obligacji detalicznych mieliśmy w 2024 r., kiedy wyniosła 82,6 mld zł. Po analizie najnowszych danych za październik możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że w 2026 r. padnie nowy rekord.

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W ciągu 10 miesięcy Ministerstwo Finansów sprzedało papiery za 72,8 mld zł. Do rekordu brakuje nam już niecałe 10 mld zł, a przed nami jeszcze dwa miesiące. Wystarczy, żeby w każdym z nich sprzedaż wyniosła 5 mld zł. Poprzeczka nie jest zawieszona wysoko, bo w trakcie każdego z miesięcy w 2026 r. sprzedaż była wyższa. W styczniu wyniosła 5,8 mld zł, w lutym 6,1 mld zł, w marcu 7,3 mld zł, w kwietniu 5,6 mld zł, w maju 5,4 mld zł, w czerwcu 8,6 mld zł, w lipcu 9,8 mld zł, w sierpniu 8,2 mld zł, a we wrześniu prawie 7,9 mld zł.

Czytaj więcej Oszczędzanie Obligacje skarbowe walczą o rekord sprzedaży Prawie 7,9 mld zł wyniosła we wrześniu sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych. Po dziewięciu miesiącach sprzedaż wyniosła prawie 64,7 mld zł. J...

Jakie obligacje kupują Polacy?

Najchętniej kupowanymi instrumentami w październiku były obligacje 1-roczne ROR (35-proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2 872 mln zł oraz 4-letnie COI (24 proc.) ze sprzedażą 1 949 mln zł i 3-letnie TOS (16 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1 294 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 10-letnie EDO (14 proc.) i 2-letnie DOR (7 proc.) oraz 3-miesięczne OTS (3 proc.).

Z kolei na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich ROS i 12-letnich ROD dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ Polacy przeznaczyli kwotę 149 mln zł.

Jaka jest obecna oferta MF? W listopadzie oprocentowanie obligacji detalicznych nie zostało zmienione. Oprocentowanie obligacji 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4 proc., a 2-letnich 4,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Z kolei oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 2 proc. w skali roku, a 3-letnich 4,4 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 4,75 proc. 4-letnie oraz 5,35 proc. 10-letnie.

Czy to dobry czas na zakup obligacji?

Resort zachęca do zakupu obligacji, podkreślając, że marże obligacji pozostają na niezmienionym atrakcyjnym poziomie, a ponadto zbliża się koniec roku, warto więc pomyśleć o wykorzystaniu tegorocznych limitów w ramach oszczędzania na IKE i IKZE.

Eksperci nie negują, że warto inwestować w obligacje, ale podkreślają, że należy wziąć pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe i dobrze dobrać produkty do portfela. Warto np. odnotować, że oferta obligacji detalicznych nie zmieniła się od ponad pół roku. W tym czasie rentowności obligacji hurtowych wzrosły o ok. 0,5 pp, podobnie jak ryzyko wzrostu inflacji. Coraz częściej mówi się o oczekiwanych podwyżkach stóp procentowych. I to między innymi dlatego obligacje stałoprocentowe oraz oparte na stopie referencyjnej NBP straciły na atrakcyjności względem rynku hurtowego. Natomiast w obliczu rosnącej presji inflacji ciekawą propozycją pozostają obligacje indeksowane inflacją - zwłaszcza w długim horyzoncie inwestycyjnym.