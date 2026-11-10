Po ubiegłotygodniowym zwycięstwie demokraci przejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu USA. Za jedną z przyczyn porażki obozu Donalda Trumpa podaje się konflikt z Iranem, który przełożył się na wzrost kosztów życia przeciętnego Amerykanina. Nawet wśród republikanów, z wiceprezydentem J.D. Vance’em na czele, pojawiły się głosy wzywające do szybkiego zakończenia konfliktu i przywrócenia dostaw ropy i gazu z Bliskiego Wschodu. Taki scenariusz mógłby poprawić nastroje na rynkach finansowych, w tym na polskim rynku obligacji.

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Stopy NBP pomogą?

RPP zakłada obecnie, że inflacja CPI w Polsce w 2027 r. może wynosić ok. 4 proc., ale już w 2028 r. powinna spaść poniżej 3 proc., zbliżając się do celu inflacyjnego (2,5 proc.). Tańsza ropa i gaz istotnie zwiększyłyby prawdopodobieństwo takiego scenariusza, a nawet mogłyby skłonić do rewizji tych oczekiwań w dół, zarówno w krótkim, jak i długim terminie. To mogłoby oznaczać mniej podwyżek stóp procentowych niż trzy aktualnie wyceniane przez kontrakty terminowe oraz wzrost cen obligacji skarbowych, notowanych obecnie z historycznie wysoką premią względem WIBOR-u. Ponadto każda podwyżka stóp przełoży się na wzrost WIBOR-u, nawet o kilkadziesiąt punktów bazowych.

To oczywiście tylko jeden z możliwych scenariuszy, ale końcówka roku może przynieść pozytywne wydarzenia dla polskich obligatariuszy.