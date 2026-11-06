Zwycięstwo demokratów w wyborach do Kongresu USA dało rynkom długu chwilę wytchnienia. Rentowność amerykańskich 10-latek zeszła poniżej 4,9 proc., a polskich poniżej 6,1 proc.

Reklama Reklama

Czy to zdarzenie oznacza początek trwalszego odbicia? Na ten moment to raczej zbyt odważna teza, gdyż po pierwsze, polityczny pat na linii prezydent-Kongres ogranicza jedynie pole do nowych wydatków i cięć podatków, ale nie rozwiązuje fundamentalnego problemu deficytu budżetu USA, więc spór o limit długu wróci jak bumerang. Po drugie, sama inflacja nie odpuszcza. W strefie euro wzrosła w październiku do 4 proc., a Bank Anglii podniósł stopy po raz pierwszy od 2023 r., wskazując na drożejącą nie tylko ropę, ale też gaz. Inflacja bazowa w strefie euro na razie stoi w miejscu, ale na ile znaczący będzie efekt drugiej rundy, czas pokaże. Po trzecie, w przypadku Polski dochodzą też czynniki lokalne, które mogą umknąć obserwatorom naszej gospodarki na pierwszy rzut oka. Październikowe 3,5 proc. CPI to w dużej mierze zasługa programu CPN, który zakończy się wraz z końcem roku. Nowa projekcja NBP przesuwa przedział inflacji na 2027 r. do 3,1–5,3 proc., co zwiększa prawdopodobieństwo podwyżek stóp przez RPP w przyszłym roku. Do tego nie należy zapominać, że deficyt sięga 7 proc. PKB. Jak do tego podejdzie agencja S&P? Przekonamy się o tym dopiero w piątek. Dla inwestora oznacza to, że im dłuższy termin zapadalności, tym większa wrażliwość cenowa na każdą z tych informacji. Czy warto więc interesować się już poważnie 10-letnimi obligacjami skarbowymi, skoro wskazane wyżej ryzyka wciąż są przed nami?