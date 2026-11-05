Zgodnie z oczekiwaniami, ostatnie dni przyniosły wyraźne umocnienie polskich obligacji skarbowych. Rentowność pięcioletnich papierów spadła w ciągu tygodnia o około 35 punktów bazowych do 5,65 proc. Jeszcze przed tygodniem wskazywaliśmy na atrakcyjność krajowego długu, szczególnie w kontekście wysokich rentowności nominalnych i perspektywy dodatnich realnych stóp zwrotu. Obecna skala umocnienia potwierdza, że inwestorzy dostrzegli tę relację, zwiększając ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Istotnym wsparciem okazała się poprawa otoczenia globalnego. Spadek cen ropy Brent w okolice 101 dolarów za baryłkę ograniczył obawy o presję inflacyjną, a osłabienie dolara i spadek rentowności amerykańskich obligacji stworzyły korzystniejsze warunki dla rynków wschodzących. Rentowność amerykańskich dziesięciolatek obniżyła się w okolice 4,92 proc., a niemieckich do około 3,30 proc. W środę, zgodnie z konsensusem rynkowym, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc. Decyzja nie zaskoczyła rynku, ale w obecnym otoczeniu coraz większego znaczenia nabiera ocena perspektyw inflacji i przyszłej ścieżki stóp procentowych. Po tak dynamicznym ruchu przestrzeń do dalszego spadku rentowności naturalnie się zawęża, a krótkoterminowa realizacja zysków staje się coraz bardziej prawdopodobna. Nie oznacza to jednak wyczerpania potencjału krajowego długu. Rentowności pozostają atrakcyjne na tle rynków bazowych i nadal oferują interesującą relację dochodu do ryzyka.