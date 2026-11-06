Emitentom obligacji wciąż udaje się obniżać marże w kolejnych emisjach obligacji, czego dobrą ilustracją są powtarzające się oferty tych samych emitentów. Pod koniec ub.r. Vehis Finanse uplasował wśród szerokiego grona nabywców emisję na 100 mln zł oprocentowaną na 4,45 pkt. proc.. ponad WIBOR, a we wrześniu br. zbił marżę do 4,1 pkt. proc., pozyskując 118,2 mln zł Best od marca do października zdołał obniżyć marżę o 0,2 pkt. proc.., a Cavatina zeszła z 5,7 pkt. proc.. do 5,2 pkt. proc.. (i 5,0 pkt. proc. marży dla emisji w euro). Przykładów byłoby zapewne więcej, gdyby nie fakt, że pierwsze dwa kwartały br. należały do mało aktywnych na polu emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych na podstawie prospektów.

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Foto: GG Parkiet

Mimo obniżonych marż rynek wtórny wycenia emisje z mniejszą lub większą premią, którą muszą zapłacić chętni do odkupienia papierów. Nie można jednak w pełni utożsamiać tej premii z akceptacją niższych marż dla kolejnych emisji. Na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym operują różni inwestorzy, o czym świadczą chociażby wolumeny. Średnia wartość zapisów złożonych w ramach tegorocznych publicznych emisji obligacji (bez listów zastawnych, dla których nie opublikowano danych) przekracza 131 tys. zł. Tymczasem średnia transakcja przeprowadzona na Catalyst ma wartość ok. 20 tys. zł. Catalyst pełni więc m.in. rolę pasa transmitującego obligacje od dużych inwestorów, składających zapisy w ramach emisji, do tych drobniejszych, którzy budują portfel w ramach relatywnie mniejszych transakcji. I płacą za to premie, choć ich wysokość – ze względu na spadek marż – coraz częściej okazuje się symboliczna.

Łatwo jednak dostrzec wyjątki od tej „reguły”. Na tle obligacji korporacyjnych negatywnie wyróżniają się listy zastawne banków hipotecznych, notowane z wyraźnym dyskontem (nawet poniżej 98 proc. kilka miesięcy po emisji). Tak rynek wtórny wyrównuje warunki emisji detalicznych z tymi oferowanymi inwestorom profesjonalnym.

Po drugiej stronie znajdują się z kolei najbardziej kaloryczne emisje mniejszych firm, oferowane inwestorom na podstawie memorandów informacyjnych. W ich przypadku premie sięgają 1-3 proc. powyżej nominału. Z jednej strony takie podejście może świadczyć o apetycie Catalystowych inwestorów na ryzyko (mitygowane czasem zabezpieczeniem hipotecznym), z drugiej jednak wyceny mogą zdradzać brak inwestorskiego doświadczenia i umiejętności porównania ryzyka kredytowego między emitentami.

Najważniejsza konkluzja jest jednak taka, że emitenci nie powinni traktować notowań na rynku wtórnym jako przyzwolenia na dalsze obniżki marż. Ważniejszym źródłem informacji pozostaje dla nich zachowanie popytu w ramach najnowszych emisji obligacji.

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Rynek wtórny hojniej nagradza emisje klubowe

Zgoła inaczej wygląda sytuacja w przypadku emisji, których propozycje nabycia trafiają do maksymalnie 149 inwestorów, a minimalne progi wejścia ustalane są na poziomie np. 200 tys. zł. Tego rodzaju oferty często mają charakter mieszany, tj. adresowane są do inwestorów profesjonalnych, ale także częściowo do majętnych inwestorów indywidualnych. Drobni inwestorzy budujący portfele z mniejszych pakietów mają do nich dostęp dopiero na rynku wtórnym. Inwestorzy profesjonalni rzadko są zainteresowani odsprzedażą raz kupionych papierów, a nieliczni inwestorzy indywidualni, którzy skorzystali z propozycji nabycia danych papierów oczekują premii za ich odsprzedanie.

Stąd np. sierpniowa emisja White Stone Development wyceniana jest na 101,8 proc., a marcowa emisja Vindexusa na 101,5 proc. Podobnie rzecz się ma z emisjami Vehisu pochodzącymi z klubowych (i wyżej oprocentowanych) emisji czy majowej emisji Polskiego Holdingu Nieruchomości (102 proc.), który przecież nie zaoferował inwestorom kalorycznego kuponu (2,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M).

Co ciekawe, inwestorzy nie grymaszą także w przypadku spółek, które nawiązują pierwsze relacje z rynkiem kapitałowym. Obligacje niedawnego debiutanta - Rutkowski Group - wyceniane są na 100,9 proc., a Matexi Holding na 102 proc. Debiutantem są poniekąd także obligacje MOL wycenione w październikowych transakcjach na 102,9 proc., ale przy skromnym wolumenie kilkunastu obligacji (wartość całej emisji to 850 mln zł), a zapłacona cena zbija wysokość marży dla inwestora poniżej 0,8 pkt proc.

W przypadku nowych spółek magnesem może być i wysokość kuponu (rynkowi debiutanci często płacą premię za wejście na rynek), jak i niezbyt częsta możliwość dywersyfikacji portfela. Z kolei ryzyko związane z brakiem rozpoznawalności danego emitenta nie musi być przeszkodą. Nowy podmiot na rynku obligacji rzadko oznacza debiutanta w biznesie. Z kolei dobra historia kredytowa całego rynku buduje zaufanie inwestorów również do spółek, których nie zdążyli dobrze poznać.