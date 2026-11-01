W I połowie tego roku 43 emitentów obligacji korporacyjnych (z wyłączeniem banków i przedsiębiorstw finansowych), których obligacje są notowane na Catalyst i zaprezentowały dane finansowe wystarczające do wyliczenia wskaźników zadłużenia i płynności, zarówno bieżących jak i historycznych) zanotowało wzrost wskaźnika zadłużenia finansowego netto w relacji do kapitałów własnych. To podstawowy wskaźnik wspierający oceny wiarygodności kredytowej emitentów. W tym samym czasie spadek wskaźnika zanotowało 30 firm. Proporcje są nieco lepsze niż przed rokiem (54 do 22), ale przewaga firm powiększających zadłużenie wciąż jest widoczna, szczególnie na tle danych z lat wcześniejszych, gdy więcej emitentów decydowało się obniżyć wskaźniki zadłużenia.

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Oczywiście, sytuacja każdego emitenta z osobna jest inna, zmieniać się może także podejście dyrektorów finansowych do rynku, ale porównanie zbioru wszystkich emitentów może dawać już pewne pojęcie o panujących tendencjach. Wygląda więc na to, że okres po pandemicznej inflacji i wzrostu stóp procentowych został przez dyrektorów finansowych spółek wykorzystany do ograniczenia wskaźników zadłużenia finansowego netto, co jest zresztą zgodne z intuicją – drogi dług trudniej wykorzystać do intratnych inwestycji. W latach 2023-25 obserwowaliśmy jeszcze nie spadek stóp procentowych, ale wyraźną kompresję marż na rynku obligacji – dług stawał się coraz tańszy, co skłaniało przynajmniej część emitentów do sięgania po „tanie pieniądze”, które na przestrzeni kolejnych kwartałów lat 2025-26 faktycznie stały się jeszcze tańsze za sprawą obniżek stóp procentowych.

Diabeł jak zwykle tkwi jednak w szczególe, zwłaszcza gdy w grę wchodzi statystyka. Jeśli bowiem definicję „bez zmian” rozszerzyć na wskaźniki, których wartość nie zmieniła się istotnie (np. mniej niż o 0,1), okaże się, że sytuacja finansowa emitentów z Catalyst częściej się poprawia niż ulega pogorszeniu. Przy czym należałoby tu przyjąć założenie, że brak zmiany wskaźnika zadłużenia jest w przypadku emitentów obligacji korporacyjnych dobrą wiadomością, bo rzeczywiście taką jest – inwestorzy na rynku obligacji cenią najwyżej przewidywalność i brak gwałtownych zmian. Sama tendencja do spadku zadłużenia w okresie rosnących stóp procentowych i jego wzrostu, gdy pieniądz na rynku tanieje pozostanie taka sama, ale nieco bardziej spłaszczona.

Nieco inaczej wyglądają statystyki dla wskaźników płynności gotówkowej. W latach 2021-23 nieco więcej firm notowało spadek wskaźników, ale z tego samego powodu, dla którego ograniczało zadłużenie – dług drożał, a gotówka na kontach taniała i utrzymywanie „nadpłynnoścI” stało się po prostu kosztowne. W dwóch ostatnich latach ponownie jednak płynność gotówkowa jest częściej ograniczana, co może być związane z łatwiejszym dostępem do bankowych linii kredytowych. Z punktu widzenia emitentów, możliwości korzystnego lokowania nadwyżek płynnościowych są niewielkie, a zatem bardziej opłaca się płacić bankom za możliwość sięgnięcia po finansowanie niż utrzymywanie nadpłynności „na wszelki wypadek”.

Dlaczego emitenci nie płacą więcej inwestorom?

Osobną kwestią jest pogodzenie widocznej tendencji do wzrostu wskaźników zadłużenia i spadku wskaźników płynnościowych z utrzymującą się tendencją do spadku marż doliczanych do WIBOR w kolejnych emisjach. Intuicja podpowiada przecież, że wzrost ryzyka kredytowego powinien być nagradzany wyższym oprocentowaniem obligacji.

Jeśli jednak przenieść spojrzenie znad wskaźników opisujących – dość statycznie zresztą – bilanse poszczególnych spółek na szersze zjawiska, obejmujące także emitentów obligacji, a nawet – jak opisano wyżej – wpływające na ich decyzje dotyczące kształtowania bilansów, wnioski pojawią się zgoła inne. Spadek stóp procentowych, który skłonił część emitentów do sięgnięcia po zwiększone zadłużenie, sam w sobie jest czynnikiem ograniczającym ryzyko kredytowe – wszak kredyty tanieją nie tylko dla firm, ale także dla konsumentów, w tym dla nabywców mieszkań, co nie jest bez znaczenia, skoro z grubsza połowa emitentów obligacji obecnych na Catalyst związana jest z budownictwem mieszkaniowym. Ten sam czynnik prowadzi także do wzrostu płynności w gospodarce – coraz niżej oprocentowane lokaty skłaniają posiadaczy depozytów do poszukiwania innych metod lokowania oszczędności. W tym samym czasie, przynajmniej teoretycznie, na obniżkach stóp procentowych zyskują obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, co zapewnia zyski dłużnym funduszom inwestycyjnym i przyciąga kolejnych inwestorów – pula dostępnych środków rośnie, a gdy popyt przeważa, ceny rosną, co w tym wypadku oznacza spadek marż doliczanych do WIBOR przez emitentów obligacji.

Pytanie oczywiście, jak zachowa się rynek w odwrotnej sytuacji? Pewną wskazówką jest zachowanie rentowności obligacji skarbowych w ostatnich kwartałach – zwiększenie podaży wymusiło podwyżki oferowanego inwestorom oprocentowania, nawet przy niezmienionych stopach procentowych. Jednak Skarb Państwa „musi” emitować więcej, bo rosną potrzeby budżetowe. Emitenci natomiast mogą elastyczniej reagować na zmianę sytuacji rynkowej i robią to – w III kwartale wartość i liczba emisji obligacji korporacyjnych spadła o 47 proc. kw/kw. Jeśli faktycznie dojdzie do podwyżek stóp, możemy też ponownie zobaczyć spadek wskaźników zadłużenia emitentów.