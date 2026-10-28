Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego obligacje ponownie stały się atrakcyjną alternatywą dla ryzykownych aktywów.

Jak skonstruować portfel dłużny, by czerpać zyski z kuponów bez podejmowania zbędnego ryzyka.

Co jest główną siłą napędową wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

Czy rosnące problemy Francji zwiastują nowy kryzys zadłużeniowy w strefie euro.

Globalnych inwestorów niepokoił w ostatnich miesiącach wzrost rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Jeszcze niedawno pojawiały się prognozy, że rentowność takich papierów dziesięcioletnich może dojść do 6 proc. Jak bardzo, według Pana, może ona jeszcze wzrosnąć?

Mówimy o przyszłości, która jakby z definicji jest niepewna, więc najbardziej intelektualnie szczerą odpowiedzią byłoby pewnie stwierdzenie, że czas pokaże i że wiele będzie zależało od tego, jak będą kształtowały się dane. Należy być przygotowanym na różne scenariusze. Rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich na poziomie 6 proc. to nie jest jednak nasz scenariusz bazowy, tylko scenariusz ryzyka. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że rentowności dziesięciolatek amerykańskich będą poruszały się w przedziale pomiędzy 5 a 5,5 proc. do końca tego roku. Uważamy też, że aktualny poziom rentowności jest całkiem atrakcyjny dla inwestorów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mogę powiedzieć, że rentowności dotarły do takiego poziomu, przy którym te obligacje mogą zacząć odgrywać istotną rolę w portfelach inwestycyjnych. Pamiętamy ten słynny akronim, który funkcjonował na rynku i cały czas funkcjonuje: TINA, czyli there is no alternative (ang. „nie ma alternatywy”). Ja bym go dzisiaj nieco zmienił i powiedział, że w aktualnych uwarunkowaniach jest wyraźna alternatywa dla aktywów ryzykownych i tą alternatywą są właśnie obligacje.

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Co najbardziej obecnie przemawia za inwestowaniem w obligacje? Co sprawia, że są one atrakcyjne?

Choćby to, że wcale nie trzeba brać na siebie dużego ryzyka stopy procentowej – czyli specjalnie wydłużać durację portfela – ani decydować się na podwyższone ryzyko kredytowe, żeby zbudować portfel obligacji zapewniający solidny dochód. W dalszym ciągu uważamy, że to właśnie dochód pozostanie kluczowym elementem stóp zwrotu, napędzanym przez kupony generowane przez obligacje. Nie spodziewamy się spektakularnych zysków kapitałowych, czyli zmian cen samych papierów, ponieważ nie zakładamy drastycznych spadków rentowności. Jak wspomniałem, nasz scenariusz bazowy zakłada, że będą one poruszać się w określonym przedziale wahań. Uważamy jednak, że obecnie rynek dobrze wynagradza inwestorów za samo czekanie. Co więcej, w przypadku wyraźniejszego pogorszenia danych gospodarczych, obligacje oferujące dzisiejsze rentowności powinny doskonale spełnić funkcję zabezpieczającą w portfelu. Póki co, wzrost gospodarczy pozostaje solidny. Trwa sezon wynikowy w Stanach Zjednoczonych – przysłuchujemy się konferencjom banków, które tradycyjnie stanowią dobry barometr koniunktury. Instytucje finansowe potwierdzają, że konsument jest w dobrej kondycji, a w księgach kredytowych nie widać większych problemów. Niemniej jednak cały profil relacji zysku do ryzyka dla obligacji wygląda obecnie bardzo obiecująco. Nawet jeśli – wbrew naszemu scenariuszowi – rentowności 10-latek dotarłyby do poziomu 6 proc., to dla inwestora z rocznym horyzontem oczekiwana stopa zwrotu wyniosłaby około -0,8 proc. Perspektywa ta nie jest więc tak czarna, jak mogłoby się wydawać, głównie dlatego, że otrzymywane kupony w dużej mierze amortyzują negatywne zmiany cenowe. Z kolei w scenariuszu odwrotnym, gdyby rentowności 10-letnich obligacji spadły od obecnych poziomów symetrycznie – czyli o około 85 punktów bazowych – oczekiwana roczna stopa zwrotu ukształtowałaby się w przedziale od 11 proc. do 12 proc. Oznacza to, że profil zysku do ryzyka na obligacjach jest asymetryczny na korzyść inwestora – i tak to właśnie obecnie działa. Jednak nie uważamy, że te obligacje dziesięcioletnie są najlepszym wariantem dla większości inwestorów. Nie koncentrowalibyśmy na nich portfela i sądzimy, że to jest prawdopodobnie nieco za długa duracja dla wielu inwestorów. Uważamy, że w aktualnych warunkach najrozsądniej jest pozycjonować się pomiędzy krótkim a średnim odcinkiem krzywej dochodowości. Jak spojrzymy na pięcioletnie obligacje skarbowe ze Stanów Zjednoczonych, to w ich przypadku ten wzrost rentowności o 85 pb nie sprawiłby, że nasza stopa zwrotu spadłaby do negatywnych poziomów. Wówczas wciąż moglibyśmy liczyć na blisko dwuprocentową stopę zwrotu.

Jakie kwestie wpływają obecnie najmocniej na oprocentowanie obligacji rządowych na świecie? Czy to w większym stopniu ceny ropy, oczekiwania inflacyjne i prognozy, co do polityki Fedu, czy też obawy przed rosnącym zadłużeniem państw takich jak USA czy Francja?

Istnieje metoda dekompozycji rentowności na rentowności realne oraz oczekiwania inflacyjne. Ja ją często stosuję, gdyż opiera się ona na danych pochodzących z rynku. Ta dekompozycja mówi nam bardzo klarownie, że to nie oczekiwania inflacyjne stoją za tegorocznym wzrostem rentowności, bo 10-letnie średnioroczne oczekiwania inflacyjne utrzymują się w ryzach – pozostają w przedziale pomiędzy 2 a 2,5 proc. Aktualnie są na poziomie około 2,3 proc. To wzrost realnych rentowności jest odpowiedzialny za blisko 90 proc. ruchu na amerykańskich dziesięciolatkach, który obserwowaliśmy w tym roku. To jest główny czynnik. Co jest jednak siłą napędową tych realnych rentowności? Upraszczając, zazwyczaj mogą to być dwa komponenty: albo oczekiwania dotyczące ścieżki stóp procentowych Fedu, albo premia za ryzyko. W tym roku chodzi głównie o ten pierwszy komponent. Rynek obligacyjny zaczął wyceniać środowisko wyższego, mocnego nominalnego wzrostu gospodarczego, w którym stopy procentowe mogą pozostać na wyższym poziomie przez dłuższy okres i to jest to, co doprowadziło do wzrostu rentowności. Ja nie należę do tego grona analityków, którzy zupełnie ignorują podaż obligacji. Uważam, że podaż obligacji jest jednym z czynników wpływających na rentowności, ale będę się upierał, że nie jest to kluczowy czynnik, a na pewno od początku tego roku to nie obawy o podaż wywindowały rentowności. Wszak te obawy o podaż obligacji, to ryzyko fiskalne powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie we wspomnianej premii za ryzyko, czyli tak zwanej premii terminowej. Jest to premia, którą inwestorzy płacą za posiadanie długoterminowych obligacji. W tym roku obserwujemy blisko 90 punktów bazowych wzrostu 10-letnich rentowności. Premia terminowa odpowiada za kilka punktów bazowych, około pięciu punktów bazowych. Tak że to nie był kluczowy czynnik w tym roku. Były pewnie podokresy w trakcie roku, w których ten czynnik odgrywał większą rolę. Natomiast jeśli patrzymy od początku stycznia do teraz, to absolutnie ciężko jest zbudować tezę, że to premia terminowa odpowiadała za wzrost rentowności. Tym samym ciężko byłoby mi powiedzieć, że obawy fiskalne były kluczowym czynnikiem tego wzrostu.

Ryzyko fiskalne daje jednak o sobie znać na niektórych rynkach. Tak jest choćby w przypadku Francji. Pojawiają się nawet opinie, że strefie euro grozi nowy kryzys zadłużeniowy…

Jest ryzyko, że sytuacja we Francji będzie dalej eskalować. Rynek obligacji wysyła nam wyraźny sygnał, że obligacje francuskie są zdecydowanie największym ciężarem dla obligacji strefy euro w tym roku. Generalnie to nie jest dobry rok dla obligacji europejskich. Wiodący indeks dla dla rynku europejskiego długu rządowego – Bloomberg Euro Aggregate Treasury – wygenerował ujemną stopę w tym roku, wynoszącą minus 2,9 proc. Francja jest już blisko 5 proc. na minusie. Większość profesjonalnych inwestorów patrzy na spread pomiędzy francuskimi 10-letnimi OAT-ami (obligacjami rządowymi Francji), a niemieckimi Bundami (obligacjami rządowymi Niemiec). I ten spread też bardzo wyraźnie nam pokazuje, że sentyment inwestorów się mocno odwraca od Francji. Przebił on wczoraj 150 pb. i znajduje się na najwyższym poziomie od 2011 roku, czyli właśnie czasu apogeum kryzysu zadłużeniowego. Pamiętajmy jednak, że wówczas to nie Francja była w epicentrum tego kryzysu, ale kraje peryferyjne. Hiszpańskie spready w swoim szczytowym momencie wynosiły nie 150 pb, ale ponad 600 pb. Mamy więc pewien margines do tych poziomów, a sytuacja pod wieloma względami różni się od tamtej. To jest scenariusz ryzyka, ale jeszcze w tym miejscu nie jesteśmy. Jednym z mechanizmów tego kryzysu zadłużeniowego strefy euro, był odpływ kapitału do innych jurysdykcji. Ludzie bali się trzymać środki w peryferyjnych gospodarkach europejskich i obserwowaliśmy ogromny odpływ kapitału z peryferii właśnie do rdzenia Europy i też do Szwajcarii. Nie obserwujemy tego zjawiska teraz. Między. Między innymi gwałtowne umocnienie franka szwajcarskiego mogłoby być takim sygnałem. Obserwowaliśmy takie skoki kursu franka w 2011 roku. Aktualnie takiej sytuacji nie ma. Europejski sektor bankowy jest też dziś w lepszej kondycji, zarówno pod względem kapitałowym, jak i regulacyjnym.

Co stoi za tegorocznym wzrostem rentowności francuskich obligacji? Na ile jest on związany z kwestiami fiskalnymi, a na ile z politycznymi?

Zazwyczaj wspominam o dwóch siłach napędowych, które za tym stoją. Pierwszą z nich jest po prostu zacieśnianie polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny i generalnie globalny wzrost rentowności obligacji. Wyższe stopy procentowe oznaczają wyższe koszty obsługi długu, co szczególnie mocno ciąży krajom o słabej pozycji fiskalnej, takim jak Francja. Francja ma dług publiczny na poziomie blisko 120 proc. PKB, deficyt rzędu 5 proc. PKB, a przede wszystkim brakuje politycznej i społecznej woli, by ten deficyt ograniczyć. Druga siła napędowa jest związana z szumem politycznym. Mamy dwóch kandydatów reprezentujących przeciwległe krańce sceny politycznej, którzy ostatnio zyskują w sondażach, co zmniejsza szanse wejścia do drugiej tury kandydata centrum. Jeśli nałożymy na siebie dwie linie – spread obligacji francuskich względem niemieckich oraz łączne sondażowe szanse Le Pen i Mélenchona na zwycięstwo w wyborach prezydenckich – zobaczymy, że są one ze sobą silnie skorelowane. Wzrost rentowności jest jeszcze dodatkowo napędzany przez odpływ kapitału inwestorów japońskich. Francuskie obligacje stanowią drugą co do wielkości pozycję w japońskim portfelu obligacji zagranicznych, zaraz po amerykańskich obligacjach skarbowych. To był bardzo popularny kierunek inwestycyjny wśród inwestorów japońskich. Były one popularne, bo Francja jest krajem rdzenia Europy, a oferowała jednak rentowności wyższe niż Niemcy. Dodatkowo zawsze się mówiło o fascynacji wśród inwestorów japońskich kulturą francuską. Oni bardzo lubili tam alokować kapitał. Teraz w związku z tym, że mamy globalny wzrost rentowności na świecie, rentowności japońskie osiągnęły poziomy atrakcyjne dla inwestorów z tamtego kraju. Ten kapitał częściowo odpływa, co też dodatkowo napędza wzrost rentowności.

Wywiad został przeprowadzony 21 października 2026 r..