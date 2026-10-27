Choć popyt na krajowe obligacje skarbowe na ostatnich aukcjach dopisuje, to na rynku rentowności pozostają w pobliżu lokalnych – i zarazem wieloletnich – szczytów. Dlaczego polskie, podobnie jak francuskie, papiery nie załapały się na odreagowanie, widoczne na wielu innych dużych parkietach?

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Spory popyt na aukcji

Krajowy rynek obligacji skarbowych pozostaje w tym roku jednym z najsłabszych w Europie i na świecie. Co więcej, polskie papiery skarbowe nie załapały się na widoczne na wielu innych rynkach październikowe odreagowanie. W ostatnich dniach oprocentowanie polskich papierów dziesięcioletnich utrzymuje się w zakresie 6,4-6,5 proc., pozostając blisko lokalnych i zarazem kilkuletnich szczytów. Oznacza to też, że tegoroczny wzrost oprocentowania (spadek cen) sięga 1,26 pkt proc.

Foto: Parkiet

Nieco słabiej jest we Francji, w przypadku której analitycy już wprost mówią o kryzysie finansów publicznych. Dochodowości tamtejszych obligacji dziesięcioletnich w ubiegłym tygodniu przekroczyły 5,1 proc., natomiast na otwarciu nowego tygodnia zniżkowały do 4,92 proc. To jednak nadal aż o 1,35 pkt proc. powyżej zamknięcia 2025 r.

Większość europejskich rynków długu w ostatnich tygodniach zdołała wymazać część przeceny z poprzednich miesięcy, a ogólne nastroje poprawiły Stany Zjednoczone. Za oceanem oprocentowanie papierów dziesięcioletnich w poniedziałek utrzymywało się tuż poniżej 5 proc. wobec tegorocznych szczytów na 5,36 proc. oraz zamknięcia 2025 r. na 4,18 proc.

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Obok Polski pod presją pozostaje jednak m.in. rynek czeski, co można wiązać z wydarzeniami politycznymi, ale już np. Rumunia czy Węgry mają za sobą spore umocnienie.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu obligacje skarbowe o łącznej wartości prawie 14 mld zł przy popycie sięgającym 18,1 mld zł. Resort przeprowadził również sprzedaż dodatkową i uplasował papiery o wartości 760 mln zł, co zwiększyło łączną sprzedaż do 14,7 mld zł. „Wyniki przetargu potwierdzają utrzymujący się wysoki popyt na polskie obligacje skarbowe i wskazują na dobrą zdolność rynku do absorpcji krajowego długu pomimo dużych potrzeb pożyczkowych państwa. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obligacje serii PS1031, co potwierdza utrzymujący się popyt na papiery o średnim i długim terminie” – wskazali analitycy ING BSK.

Czekając na banki centralne

Jak tłumaczy Adam Szymko, dyrektor inwestycyjny w Esaliens TFI, wspólnym mianownikiem, będącym ciężarem dla wszystkich rynków długu w ostatnich tygodniach była sytuacja globalnego rynku surowców energetycznych. – Cieśnina Ormuz „przecieka” (w niektórych dniach przepływy ropy są na poziomach sprzed wojny), jednak cena ropy pozostaje podwyższona (co wynika z wysokich kosztów ubezpieczeń i frachtów oraz dyskontowania kurczącej się floty tankowców będących w Zatoce Perskiej, a także sytuacji na Morzu Czarnym, gdzie w tym roku zginęło więcej marynarzy niż w Zatoce). W ostatnich tygodniach inwestorzy powrócili do reżimu rynkowego, w którym gorsze nastroje sprawiały, że obligacje rynków bazowych (USA i Niemcy) charakteryzowały się spadkiem rentowności, a amerykańskie obligacje były nabywane m.in. za pieniądze pochodzące ze sprzedaży akcji – analizuje Szymko. – Niemieckie obligacje były nabywane w dużej mierze z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży obligacji francuskich i innych krajów peryferyjnych strefy euro. W Europie nastroje popsuła Francja, gdzie rynek coraz mocniej wycenia ryzyka związane z przyszłorocznymi wyborami, a kampanie wyborcze nie sprzyjają poprawie sytuacji fiskalnej (deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 5,4 proc. PKB przy długu publicznym sięgającym 119 proc. PKB). Dodatkowo same różnice rentowności (miara ryzyka kraju) między francuskimi a niemieckimi obligacjami wystrzeliły z poziomów 0,8 pkt proc. na koniec lipca do szczytu 1,75 pkt proc. (najwyżej od listopada 2011 r.) w czwartek (co odpowiadało rentowności 5,13 proc.) – przypomina dyrektor inwestycyjny Esaliens TFI. Jak podkreśla, dane te odzwierciedlają obawy inwestorów w zakresie możliwości sprawnego plasowania długu publicznego Francji w przyszłości.

Foto: Parkiet

– Kolejne niesprzyjające kwestie to ryzyko cięcia ratingu przez Moody’s w piątek po sesji (do czego finalnie nie doszło), a także obawy o wzrost dynamiki protestów we Francji, które zakłócają aktywność gospodarczą i mają znaczenie dla wyborów. Obawiano się także treści niedzielnego wystąpienia Marine Le Pen, która finalnie nie złożyła kosztownych budżetowo obietnic wyborczych, dlatego w poniedziałek na otwarciu obligacje francuskie zachowały się lepiej niż inne rynki i poprawiły ogólny nastrój rynkowy. Ryzyko związane z wyborami we Francji będzie się przypominać rynkom jeszcze przez wiele miesięcy, choć obecny poziom rentowności francuskich obligacji ma charakter przepływowy, a nie uzasadniony fundamentalnie – twierdzi Szymko.

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W ocenie eksperta Esaliens TFI polskie obligacje skarbowe są skorelowane z niemieckimi, ale również u nas kwestia francuska była ciężarem dla wycen. – Do tego doszły także „ciężkie” aukcje obligacji organizowane przez Ministerstwo Finansów, w ramach których plasowany jest istotny udział obligacji długoterminowych, co sprawia, że różnica między rentownością obligacji a instrumentami pochodnymi na rynkowe stopy procentowe wynosi w segmencie dziesięcioletnim 1,17 pkt proc. Widoczny jest jednak spory popyt instytucjonalny, ilekroć polskie rentowności papierów dziesięcioletnich znajdują się w okolicach 6,40 proc. Do końca roku pozostały tylko dwie aukcje regularne, co pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość. Trzeba mieć jednocześnie na uwadze ryzyka związane z sytuacją na trzech morzach, chińskim importem ropy, czy wtorkowymi wyborami izraelskimi oraz połówkowymi w USA 3 listopada – przypomina Szymko.

Nastroje nad Sekwaną na początku nowego tygodnia nieco się jednak poprawiały po tym, jak w piątek agencja Moody's utrzymała dla Francji rating AA3 z perspektywą negatywną, choć rynek wyceniał już obniżenie oceny kredytowej. Moody's zakłada przyjęcie budżetu ograniczającego deficyt oraz złagodzenie napięć społecznych.

W tym tygodniu czekają nas posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego oraz amerykańskiego FOMC. Zarówno w USA, jak i w strefie euro stopy procentowe mają jednak pozostać tym razem bez zmian, a podwyżki mają nastąpić w grudniu.

„Dynamika cen nie wymaga przyspieszenia tempa zwiększania restrykcyjności warunków pieniężnych, a jednocześnie sytuacja w części krajów strefy euro (protesty, zamieszki) zwiększa czynniki ryzyka dla koniunktury oraz zmniejsza potencjalnie presję cenową. Poza tym Rada Prezesów nie chciałaby zwiększać napięć na rynku długu Francji oraz części peryferyjnych państw strefy euro zaskakującą decyzją” – wskazują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego.