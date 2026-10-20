We wrześniu sprzedaż wyniosła 7,9 mld zł. Coraz większą część zakupów od kilku miesięcy stanowią czteroletnie obligacje indeksowane inflacją. Z kolei trzyletnie papiery TOS ze stałym oprocentowaniem 4,40 proc. przyciągnęły 1,48 mld zł, czyli niemal 20 proc. wrześniowej sprzedaży.

Reklama Reklama

Na rynku hurtowym trzyletnie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu oferowały we wrześniu rentowności rzędu 5,0–5,5 proc., zależnie od papieru i momentu zakupu. Przy utrzymaniu obligacji do wykupu inwestor może z góry znać nominalne przepływy i uzyskać wyższą rentowność niż w przypadku detalicznych TOS.

Różnicą jest m.in. płynność. Obligacje hurtowe można sprzedać przed terminem wykupu, ale ich cena zależy od sytuacji rynkowej. Może wzrosnąć, np. dzięki efektowi roll-down, gdy skracający się termin do wykupu sprzyja wycenie, ale może też spaść, choćby wskutek wzrostu rynkowych stóp procentowych. Wcześniejsza sprzedaż nie „gwarantuje” więc konkretnego poziomu zysku.

Polacy wybierają źle? Niekoniecznie. Obligacje detaliczne są proste, dostępne i przewidywalne dla osób trzymających je do wykupu. Rynek hurtowy wymaga większej wiedzy, rachunku maklerskiego i akceptacji wahań cen. Przy ograniczonej ofercie zrozumiałych produktów wybór 4,40 proc. może być świadomą ceną za wygodę i spokój. Pytanie tylko, czy inwestorzy znają alternatywy, zanim podejmą decyzję?