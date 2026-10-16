Wszystko to razem oznacza wzrost ryzyka kredytowego, choć oczywiście nakreślony bardzo grubym markerem, bo indywidualna sytuacja każdego dewelopera z osobna może wynikać zupełnie inaczej (np. spadek płynności może wynikać ze zbliżających się terminów zapadalności obligacji, a wzrost zadłużenia ze zrealizowanej dopiero co transakcji zakupu gruntów i wypłaty szczodrej dywidendy z kapitału zapasowego, który zdążył urosnąć przez lata koniunktury).

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W tym samym czasie rynek obligacji korporacyjnych przeżywa najlepszy okres w historii. Od czterech lat na Catalyst żaden emitent nie spóźnił się z wykupem obligacji (a często wykupowane są przed terminem), zaś emitenci nieomal w każdej kolejnej emisji osiągają lepsze parametry niż w poprzedniej. Spadają marże doliczane do WIBOR, wydłużane są okresy do wykupu, podwyższane są kowenanty chroniące inwestorów przed przelewarowaniem spółek. Do tego jeszcze na przestrzeni dwóch lat stawki WIBOR spadły o ok. 200 punktów bazowych (w tym 65 p.b. na przestrzeni roku). W efekcie, mimo wzrostu ryzyka kredytowego, inwestorzy zarabiają na obligacjach deweloperów mniej (ale nie tylko ich; obserwacja ta jest niezależna od branży).

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Widać to także w przedstawionej wyżej tabeli. Część emitentów jest ocenianych tak wysoko przez instytucje finansowe, które brały udział w emisjach ich obligacji, że papiery w ogóle nie są wystawiane na sprzedaż i nie stają się przedmiotem transakcji. Inne z kolei notowane są z rentownością rzędu 5-6 proc., co daje nieco ponad 1-2 pkt proc. powyżej WIBOR. A gwoli wyjaśnienia - zestawienie uwzględnia najdłuższe dla danego emitenta papiery, które w ostatnim czasie (zwykle oznacza to mijający tydzień lub poprzedni) stały się przedmiotem transakcji na rynku wtórnym. Najdłuższe, a więc także niosące ze sobą najwyższe ryzyko kredytowe (im odleglejsze miejsce w kolejce do wykupu, tym ryzyko jest wyższe). Tylko w jednym przypadku rentowność osiągnęła dwucyfrowe rozmiary - WAN po odwieszeniu notowań. (Ghelamco, mimo działalności mieszkaniowej, jest deweloperem komercyjnym; z podobnych względów zestawienie nie uwzględnia np. obligacji Echa Investment). Różnice w rentownościach między obligacjami poszczególnych emitentów wydają się niekiedy nieproporcjonalnie niskie w porównaniu do dzielącego ich ryzyka kredytowego. Sięgnięcie po dodatkowy punkt czy dwa rentowności okupione bywa np. kilkukrotnie wyższym wskaźnikiem zadłużenia finansowego.

Warto przy tym pamiętać, że rynek dyskontuje jednak przyszłość, a dane opisują bilanse według stanu sprzed trzech miesięcy. Ta najbliższa jest dla branży pomyślna - dzięki obniżkom stóp procentowych rośnie dostępność kredytów hipotecznych, a wraz z nią także sprzedaż mieszkań.