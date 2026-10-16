Proces wzrostu wskaźników zadłużenia deweloperów mieszkaniowych obecnych na Catalyst jeszcze lepiej widać w horyzoncie dwuletnim. Tylko jeden deweloper zanotował zauważalny spadek wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych licząc od czerwca 2024 r. W dodatku chodzi o Polski Holding Nieruchomości, który typowym deweloperem nie jest. Również tylko jeden całkowicie prywatny deweloper - Nowa Deweloper - zdołał na przestrzeni dwóch lat utrzymać przewagę gotówki nad zobowiązaniami finansowymi i jednocześnie poprawić płynność gotówkową. Firm, którym na przestrzeni roku udało się równocześnie obniżyć zadłużenie i poprawić wskaźnik płynności natychmiastowej, było osiem. Przy czym do obliczenia wskaźnika płynności nie bierzemy zobowiązań krótkoterminowych w postaci wpłaconych zaliczek. A gdyby z gotówki wyłączyć środki o ograniczonej możliwości wykorzystania, wskaźniki płynności gotówkowej prezentowałyby się znacznie słabiej.

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Przy takich statystykach, średnie i mediany potwierdzają zjawisko. W ciągu dwóch lat mediana wskaźnika zadłużenia netto wzrosła z 0,27x do 0,51x, przy czym wynik ten nie uwzględnia nielicznych deweloperów, którzy zdołali utrzymać przewagę gotówki nad zobowiązaniami finansowymi (brak długu netto). Z kolei mediana wskaźnika płynności gotówkowej spadła z 1,18 do 0,68, a więc obniżyła się o 42 proc. w tym samym czasie.

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Czy te liczby są powodem do zmartwień? Choć statystyka prezentuje się niekorzystnie, przypadek każdej spółki powinien być analizowany osobno. Okaże się wówczas, że choć wskaźniki zadłużenia wzrosły, a płynności malały, to często zakres wahań był stosunkowo niewielki i mieścił się w typowym zakresie dla danego dewelopera, oczywiście o ile taki zakres daje się wyznaczyć na podstawie wieloletniej obecności na rynku kapitałowym. Ponadto wskaźniki zadłużenia utrzymujące się grubo poniżej 1,0x (mediana to przecież 0,51x) nie są szczególnie alarmujące. Po prostu deweloperzy chętniej skorzystali z dźwigni finansowej, co można przecież zrozumieć - dostępność kredytów dla przedsiębiorstw, ale także i emisji obligacji bodaj nigdy nie była tak wysoka, w kolejnych emisjach obligacji deweloperzy wyznaczają przecież coraz niższe marże doliczane do WIBOR. Z kolei niższe stany gotówki mogą wynikać z jej większego zaangażowania w realizowane projekty przy niższej liczbie przekazań, co jest efektem ochłodzenia rynku w poprzednich latach. Ponadto, w przeszłości deweloperzy na wyścigi kupowali kolejne grunty, co wymagało natychmiastowego dostępu do płynności. Obecnie, mogą korzystać z banków ziemi, a pokrycie dwóch trzecich krótkoterminowych zobowiązań gotówką, trudno uznać na zły omen.